De la idea al prototipo funcional con IA, en minutos

A menudo se confunden el prototipo y el MVP (producto mínimo viable, por sus siglas en inglés), pero tienen fines distintos.



Un prototipo sirve para visualizar y validar: es una vista previa interactiva de tu idea que compartes con las partes interesadas, los inversores o los usuarios para recabar opiniones antes de lanzarte al desarrollo completo. No es necesario que sea totalmente funcional ni que esté listo para su uso público.



Un MVP es la primera versión real y funcional del producto, creada con las funciones justas para lanzarla, captar a los primeros usuarios y empezar a aprender del uso real.



En resumen: se crea un prototipo para validar la idea y se desarrolla un MVP para probarla en el mundo real. Con Horizons, puedes hacer ambas cosas: empezar con un prototipo, recabar opiniones y ampliarlo hasta convertirlo en un producto totalmente funcional sin tener que empezar desde cero. Descubre más en nuestra guía sobre las diferencias entre prototipos y MVP.