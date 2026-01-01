Un CRM de WhatsApp es una herramienta que te ayuda a gestionar las relaciones con tus clientes directamente a través de WhatsApp. En lugar de perder conversaciones, puedes organizar tus contactos, hacer un seguimiento de los clientes potenciales a lo largo del embudo de ventas y cerrar acuerdos, todo en un mismo lugar. A diferencia de los CRM tradicionales, se conecta con tus clientes donde ya están: en WhatsApp.