Crear un MVP de forma tradicional puede costar miles de euros y llevar semanas de trabajo. Con Horizons, puedes empezar gratis y sin tarjeta de crédito. Al registrarte, recibirás 5 créditos de IA para empezar a crear de inmediato.

La cantidad de créditos que uses dependerá de la complejidad de cada prompt: los cambios simples pueden costar menos de un crédito, mientras que los más complejos pueden requerir más. Los créditos gratis te permiten describir tu MVP, crear una primera versión y probar Horizons antes de tener que comprometerte con un plan. Cuando quieras publicarlo, solo mejora a uno de nuestros planes de pago. El hosting, el dominio y la optimización SEO están incluidos. Haz clic en publicar y tu MVP estará online.

¿Te estás quedando sin créditos? Puedes recargar cuando quieras y consultar tu uso desde el panel.