Desarrollo de MVP simplificado con IA
Crea, prueba y escala. Sin riesgo.
De la idea al MVP funcional en minutos
Lanzamiento rápido, escalabilidad mayor
Publica tu web con un solo clic: hosting, email profesional y dominio incluidos. Sin herramientas de terceros, sin demoras.
Creado para crecer contigo
Las bases de datos, las cuentas de usuario y el almacenamiento de archivos están integrados desde el primer día, por lo que cuando esté todo listo para escalar, todo lo que necesitas ya estará disponible.
Una fracción del coste
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Lanzamiento rápido, escalabilidad mayor
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Creado para crecer contigo
Las bases de datos, las cuentas de usuario y el almacenamiento de archivos están integrados desde el primer día, por lo que cuando esté todo listo para escalar, todo lo que necesitas ya estará disponible.
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Tu idea está a un prompt de hacerse realidad.
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Cómo desarrollar un producto mínimo viable
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Qué dicen los usuarios sobre Hostinger Horizons
La codificación Vibe comprime el desarrollo en un 45%, con herramientas como Hostinger AI Builder que convierten el lenguaje natural en prototipos de trabajo en horas en lugar de semanas.
Hace poco tuve la oportunidad de probar la nueva herramienta de IA de creación de aplicaciones de @Hostinger Horizons y debo decir que me impresionó. 😎
Hostinger Horizons puede ser la herramienta sin código más eficiente para crear apps de millones de euros.
Hostinger Horizons es una forma nueva e innovadora de crear MVP y probar ideas antes de lanzarse por completo.
¡No creerá lo fácil que es crear lo que desea para su sitio web y sus clientes utilizando el Creador de Inteligencia Artificial de Hostinger!
Hostinger Horizons es una herramienta con la que puedes desarrollar una idea que hayas tenido: solo necesitas explicarla y listo.
¡Me encanta cómo van las cosas con @Hostinger AI Builder! La nueva actualización de IA ha sido muy divertida de interactuar. Ha sido un cambio de juego no solo para mí, sino que también conozco a muchos otros.
Me pregunto cómo Hostinger logró AI Builder... es una locura lo rápido que permite a cualquiera desplegarse en el front y back end.
No puedo deciros cuánto tiempo llevaba esperando este proyecto en mi lista de algún día HASTA que habéis hecho el AI Builder. No sé nada de codificación de Web Apps. 0 y ahí está. Mi proyecto soñado para ayudar a los becarios es LIVE. Whoo!
Hostinger Horizons es toda una innovación en comparación con el resto. Fue facilísimo configurar un subdominio para un blog en mi app web. ¡Es impresionante!
Ahora puedes crear aplicaciones web simplemente ingresando un mensaje en Hostinger AI Builder.
Probé Hostinger Horizons y ¡es una revolución! Este creador de apps con IA, sin código, crea sitios web y apps impecables en minutos: diseña, programa y escribe por ti. ¡Vale la pena probarlo!
Es como tener un desarrollador web y de software de primer nivel listo para crear todo lo que puedas imaginar.
Puedes crear cosas increíbles con Hostinger Horizons. Es diferente a un creador de páginas web convencional, es mucho más.
Preguntas frecuentes: creador de MVP
¿Qué es el desarrollo de MPV (producto mínimo viable)?
El desarrollo de MVP es el proceso de crear un producto mínimo viable, es decir, una versión simplificada de tu idea con las características suficientes para probarla con usuarios reales. De este modo, puedes averiguar si realmente resuelve los problemas de los usuarios antes de invertir demasiado dinero por adelantado.
¿Cuál es la diferencia entre un prototipo y un MVP?
No. Con Hostinger Horizons, puedes crear un MVP totalmente funcional usando prompts sencillos. No necesitas programar ni tener conocimientos técnicos. Siempre que puedas explicar el problema que quieres que solucione tu producto, puedes crearlo al instante con Horizons.
¿Cómo hace la IA de Hostinger Horizons para desarrollar un MVP?
Horizons usa modelos de IA avanzados para generar código, diseño y contenido basados en lo que le indiques con tus prompts. Puedes pasar de la idea a una app web funcional en minutos.
¿Cuándo conviene un creador de MVP sin código en lugar de contratar a un desarrollador?
Utilice un constructor de MVP sin código para validar su idea de forma rápida y asequible. Una vez que haya demostrado que existe una demanda y puede justificar una personalización avanzada a escala, contratar desarrolladores se convierte en una opción. Usando AI Builder, puede probar y desarrollar rápidamente su idea sin limitaciones financieras o de tiempo – y cuando esté listo para traer desarrolladores, puede exportar el código completo y entregarlo directamente. Sin comenzar desde cero.
¿Cuánto cuesta desarrollar un MVP?
Crear un MVP de forma tradicional puede costar miles de euros y llevar semanas de trabajo. Con Horizons, puedes empezar gratis y sin tarjeta de crédito. Al registrarte, recibirás 5 créditos de IA para empezar a crear de inmediato.
La cantidad de créditos que uses dependerá de la complejidad de cada prompt: los cambios simples pueden costar menos de un crédito, mientras que los más complejos pueden requerir más. Los créditos gratis te permiten describir tu MVP, crear una primera versión y probar Horizons antes de tener que comprometerte con un plan. Cuando quieras publicarlo, solo mejora a uno de nuestros planes de pago. El hosting, el dominio y la optimización SEO están incluidos. Haz clic en publicar y tu MVP estará online.
¿Te estás quedando sin créditos? Puedes recargar cuando quieras y consultar tu uso desde el panel.
¿Es necesario saber programar para crear un MVP?
Ninguno en absoluto. AI Builder utiliza un enfoque conversacional para construir – a menudo llamado codificación de vibras. Simplemente describe lo que desea construir en lenguaje sencillo y la IA lo trae a la vida en tiempo real. ¿Desea agregar una característica? Solo pregunte. ¿Necesita cambiar un flujo de usuarios? Descríbelo. Si es nuevo en el concepto, nuestra guía de codificación de vibras lo guía a través de todo lo que necesita saber.
¿Cuánto tiempo tarda crear un MVP con el generador de MVP de Horizons IA?
Sí. Puedes integrar herramientas de pago como Stripe para vender suscripciones, cobrar por servicios u ofrecer compras únicas directamente en tu MVP.
¿Puedo monetizar un MVP?
Puedes previsualizar y compartir tu MVP con usuarios antes del lanzamiento para recibir opiniones y perfeccionarlo. Hacer pruebas al inicio ayuda a validar la demanda y a mejorar tu producto antes de escalar.
¿Y si tengo que hacer cambios después del lanzamiento?
Actualizar tu MVP es tan fácil como crearlo. Simplemente vuelve a tu proyecto, ábrelo y sigue chateando con Horizons: describe lo que quieres cambiar y se encarga del resto. Todo forma parte de la experiencia de la programación con IA, no necesitas desarrolladores. Y si tienes conocimientos técnicos o quieres escalar más, Horizons te da acceso total al código.
¿Cómo pruebo un MVP?
Puedes previsualizar tu MVP y compartirlo con los usuarios antes del lanzamiento, recopilar comentarios y mejorarlo. Probarlo desde el principio te ayuda a confirmar si hay demanda y a optimizar tu producto antes de escalarlo.
¿Cómo puedo alojar una app web?
Horizons incluye hosting. Cuando tu MVP esté listo, puedes publicarlo con un solo clic en una plataforma de hosting rápida y segura, junto con un dominio personalizado.