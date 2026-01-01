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-78%
Premium
Crea tu primer sitio web, desde portafolios y currículums hasta blogs y páginas de enlace en la bio
11,99
2,59/mes
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Obtén 48 meses por 124,32 € (valorado en 575,52 €). Se renueva por 9,99 €/mes.
Crea hasta 3 sitios web
Buzones de correo 2 por sitio web: gratis durante 1 año.
Dominio personalizado gratis durante 1 año
5 créditos de IA para crear sitios web
Más de 400 plantillas para sitios web
Hosting web rápido y seguro
Obtén ayuda del chatbot de Kodee
Oferta especial • -80%
Unlimited
Para negocios en crecimiento. Sitios web ilimitados, herramientas de IA, ecommerce y total flexibilidad
18,99
3,79/mes
Elegir plan
Obtén 48 meses por 181,92 € (valorado en 911,52 €). Se renueva por 16,99 €/mes.
Unlimited websites
Buzones ilimitados por sitio web gratis por 1 año
Dominio personalizado gratis durante 1 año
15 créditos de IA para crear sitios web
Más de 400 plantillas para sitios web
Hosting web rápido y seguro
Soporte prioritario las 24 horas
500 créditos para agentes de IA
Vende online con ecommerce integrado
Email marketing con Reach
¿Por qué elegir este plan?
Una solución integral para proyectos a largo plazo con todo incluido.
-69%
Cloud Startup
Para negocios que necesitan el máximo rendimiento y escalabilidad
25,99
7,99/mes
Elegir plan
Obtén 48 meses por 383,52 € (valorado en 1.247,52 €). Se renueva por 23,99 €/mes.
Unlimited websites
Buzones ilimitados por sitio web gratis por 1 año
Dominio personalizado gratis durante 1 año
15 créditos de IA para crear sitios web
Más de 400 plantillas para sitios web
Hosting web rápido y seguro
Soporte prioritario las 24 horas
1000 créditos para agentes de IA
Vende online con ecommerce integrado
Email marketing con Reach
-78%
Premium
Crea tu primer sitio web, desde portafolios y currículums hasta blogs y páginas de enlace en la bio
11,99
2,59/mes
Elegir plan
Obtén 48 meses por 124,32 € (valorado en 575,52 €). Se renueva por 9,99 €/mes.
Crea hasta 3 sitios web
Buzones de correo 2 por sitio web: gratis durante 1 año.
Dominio personalizado gratis durante 1 año
5 créditos de IA para crear sitios web
Más de 400 plantillas para sitios web
Hosting web rápido y seguro
Obtén ayuda del chatbot de Kodee
Oferta especial • -80%
Unlimited
Para negocios en crecimiento. Sitios web ilimitados, herramientas de IA, ecommerce y total flexibilidad
18,99
3,79/mes
Elegir plan
Obtén 48 meses por 181,92 € (valorado en 911,52 €). Se renueva por 16,99 €/mes.
Unlimited websites
Buzones ilimitados por sitio web gratis por 1 año
Dominio personalizado gratis durante 1 año
15 créditos de IA para crear sitios web
Más de 400 plantillas para sitios web
Hosting web rápido y seguro
Soporte prioritario las 24 horas
500 créditos para agentes de IA
Vende online con ecommerce integrado
Email marketing con Reach
¿Por qué elegir este plan?
Una solución integral para proyectos a largo plazo con todo incluido.
-69%
Cloud Startup
Para negocios que necesitan el máximo rendimiento y escalabilidad
25,99
7,99/mes
Elegir plan
Obtén 48 meses por 383,52 € (valorado en 1.247,52 €). Se renueva por 23,99 €/mes.
Unlimited websites
Buzones ilimitados por sitio web gratis por 1 año
Dominio personalizado gratis durante 1 año
15 créditos de IA para crear sitios web
Más de 400 plantillas para sitios web
Hosting web rápido y seguro
Soporte prioritario las 24 horas
1000 créditos para agentes de IA
Vende online con ecommerce integrado
Email marketing con Reach

Las funciones ilimitadas están sujetas a nuestra Política de uso razonable.

Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Lo que dicen los usuarios sobre Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

La codificación Vibe comprime el desarrollo en un 45%, con herramientas como Hostinger AI Builder que convierten el lenguaje natural en prototipos de trabajo en horas en lugar de semanas.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Hace poco tuve la oportunidad de probar la nueva herramienta de IA de creación de aplicaciones de @Hostinger Horizons y debo decir que me impresionó. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizons puede ser la herramienta sin código más eficiente para crear apps de millones de euros.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Especialista digital

Hostinger Horizons es una forma nueva e innovadora de crear MVP y probar ideas antes de lanzarse por completo.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

¡No creerá lo fácil que es crear lo que desea para su sitio web y sus clientes utilizando el Creador de Inteligencia Artificial de Hostinger!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Creador de contenido

Hostinger Horizons es una herramienta con la que puedes desarrollar una idea que hayas tenido: solo necesitas explicarla y listo.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

¡Me encanta cómo van las cosas con @Hostinger AI Builder! La nueva actualización de IA ha sido muy divertida de interactuar. Ha sido un cambio de juego no solo para mí, sino que también conozco a muchos otros.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Me pregunto cómo Hostinger logró AI Builder... es una locura lo rápido que permite a cualquiera desplegarse en el front y back end.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

No puedo deciros cuánto tiempo llevaba esperando este proyecto en mi lista de algún día HASTA que habéis hecho el AI Builder. No sé nada de codificación de Web Apps. 0 y ahí está. Mi proyecto soñado para ayudar a los becarios es LIVE. Whoo!

Jordi Robert
Jordi Robert
Fundador

Hostinger Horizons es toda una innovación en comparación con el resto. Fue facilísimo configurar un subdominio para un blog en mi app web. ¡Es impresionante!

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Ahora puedes crear aplicaciones web simplemente ingresando un mensaje en Hostinger AI Builder.

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Probé Hostinger Horizons y ¡es una revolución! Este creador de apps con IA, sin código, crea sitios web y apps impecables en minutos: diseña, programa y escribe por ti. ¡Vale la pena probarlo!

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Es como tener un desarrollador web y de software de primer nivel listo para crear todo lo que puedas imaginar.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Emprendedor

Puedes crear cosas increíbles con Hostinger Horizons. Es diferente a un creador de páginas web convencional, es mucho más.

Preguntas frecuentes: Hostinger Horizons

Los planes de Hostinger Horizons varían tanto en funciones como en créditos de IA mensuales. El límite de créditos de IA determina cuántos mensajes puedes enviar al agente de IA a través del chat, mientras que los planes de niveles superiores desbloquean funcionalidades más avanzadas y una mayor flexibilidad a medida que crecen tus necesidades.

Los créditos de IA impulsan dos cosas: la creación de tu proyecto y la ejecución de funciones de IA dentro de él una vez que esté activo. Al construir, cada mensaje que envías al agente de IA de Horizons usa un crédito. Cuando tu sitio web o aplicación publicada incluye funcionalidad impulsada por IA, se usan créditos cada vez que tus usuarios interactúan con ella, y como usamos créditos fraccionados para esto, te permite experimentar más por una fracción del coste.

Sí. Tu panel de uso de créditos de IA muestra un desglose de los créditos utilizados para la creación y edición, así como los créditos consumidos por las funciones de IA de tu aplicación, para que siempre sepas exactamente a dónde van tus créditos.

Una vez que tengas un plan, puedes comprar créditos de IA adicionales sin mejorar a un plan superior.

Hostinger Horizons necesita un hosting para mantener tu sitio web o app web en funcionamiento y accesible online.

Si todavía no tienes un plan de hosting activo, se incluirá el hosting en tu compra de Hostinger Horizons sin coste adicional.

Si ya tienes un plan de hosting activo, no se incluirá un plan de hosting adicional con tu compra de Horizons, puedes seguir usando tu plan de hosting actual.

Ten en cuenta que el hosting y Hostinger Horizons se renuevan por separado, y puedes gestionar, mejorar o renovar cada servicio de forma independiente.

Hostinger Horizons te permite crear una amplia gama de apps y sitios web sin programar: tu imaginación es el único límite. Por ejemplo, puedes crear aplicaciones de entrega de comida a domicilio, productos SaaS (en inglés), monitores de actividad física (en inglés), software para organizaciones sin ánimo de lucro y mucho más.

Ya quieras crear una solución personalizada para tus clientes o una aplicación específica para las necesidades de tu negocio, Hostinger Horizons es el creador de IA perfecto para hacer realidad tus ideas.

Hostinger Horizons permite crear apps y sitios web que funcionan a la perfección en dispositivos móviles. Sin embargo, actualmente no permite la creación de apps móviles nativas para App Store ni Google Play.

Tienes total propiedad del código de tu sitio o app web. Con cualquier plan de pago de Hostinger Horizons, puedes descargar el código cuando lo necesites.

Sí, puedes integrar API y servicios de terceros con Hostinger Horizons. Funciona a la perfección con herramientas como Stripe y Supabase, y también puedes conectar otras API para pagos, procesamiento de datos y más. Si necesitas ayuda para conectar servicios de terceros, simplemente pregunta en el chat y Hostinger Horizons te guiará.

Nos importa tu privacidad

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