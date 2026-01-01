Consigue la experiencia completa de Hostinger Horizons
Garantía de reembolso de 30 días
Cancela en cualquier momento
Asistencia las 24 horas
Lo que dicen los usuarios sobre Hostinger Horizons
La codificación Vibe comprime el desarrollo en un 45%, con herramientas como Hostinger AI Builder que convierten el lenguaje natural en prototipos de trabajo en horas en lugar de semanas.
Hace poco tuve la oportunidad de probar la nueva herramienta de IA de creación de aplicaciones de @Hostinger Horizons y debo decir que me impresionó. 😎
Hostinger Horizons puede ser la herramienta sin código más eficiente para crear apps de millones de euros.
Hostinger Horizons es una forma nueva e innovadora de crear MVP y probar ideas antes de lanzarse por completo.
¡No creerá lo fácil que es crear lo que desea para su sitio web y sus clientes utilizando el Creador de Inteligencia Artificial de Hostinger!
Hostinger Horizons es una herramienta con la que puedes desarrollar una idea que hayas tenido: solo necesitas explicarla y listo.
¡Me encanta cómo van las cosas con @Hostinger AI Builder! La nueva actualización de IA ha sido muy divertida de interactuar. Ha sido un cambio de juego no solo para mí, sino que también conozco a muchos otros.
Me pregunto cómo Hostinger logró AI Builder... es una locura lo rápido que permite a cualquiera desplegarse en el front y back end.
No puedo deciros cuánto tiempo llevaba esperando este proyecto en mi lista de algún día HASTA que habéis hecho el AI Builder. No sé nada de codificación de Web Apps. 0 y ahí está. Mi proyecto soñado para ayudar a los becarios es LIVE. Whoo!
Hostinger Horizons es toda una innovación en comparación con el resto. Fue facilísimo configurar un subdominio para un blog en mi app web. ¡Es impresionante!
Ahora puedes crear aplicaciones web simplemente ingresando un mensaje en Hostinger AI Builder.
Probé Hostinger Horizons y ¡es una revolución! Este creador de apps con IA, sin código, crea sitios web y apps impecables en minutos: diseña, programa y escribe por ti. ¡Vale la pena probarlo!
Es como tener un desarrollador web y de software de primer nivel listo para crear todo lo que puedas imaginar.
Puedes crear cosas increíbles con Hostinger Horizons. Es diferente a un creador de páginas web convencional, es mucho más.
Preguntas frecuentes: Hostinger Horizons
¿En qué se diferencian los planes de Hostinger Horizons?
Los planes de Hostinger Horizons varían tanto en funciones como en créditos de IA mensuales. El límite de créditos de IA determina cuántos mensajes puedes enviar al agente de IA a través del chat, mientras que los planes de niveles superiores desbloquean funcionalidades más avanzadas y una mayor flexibilidad a medida que crecen tus necesidades.
¿Cómo funcionan los créditos de IA?
Los créditos de IA impulsan dos cosas: la creación de tu proyecto y la ejecución de funciones de IA dentro de él una vez que esté activo. Al construir, cada mensaje que envías al agente de IA de Horizons usa un crédito. Cuando tu sitio web o aplicación publicada incluye funcionalidad impulsada por IA, se usan créditos cada vez que tus usuarios interactúan con ella, y como usamos créditos fraccionados para esto, te permite experimentar más por una fracción del coste.
¿Puedo ver cuántos créditos de IA ha usado mi aplicación?
Sí. Tu panel de uso de créditos de IA muestra un desglose de los créditos utilizados para la creación y edición, así como los créditos consumidos por las funciones de IA de tu aplicación, para que siempre sepas exactamente a dónde van tus créditos.
¿Puedo comprar créditos de IA adicionales sin pasar a un plan superior?
Una vez que tengas un plan, puedes comprar créditos de IA adicionales sin mejorar a un plan superior.
¿Puedo comprar Hostinger Horizons sin hosting?
Hostinger Horizons necesita un hosting para mantener tu sitio web o app web en funcionamiento y accesible online.
Si todavía no tienes un plan de hosting activo, se incluirá el hosting en tu compra de Hostinger Horizons sin coste adicional.
Si ya tienes un plan de hosting activo, no se incluirá un plan de hosting adicional con tu compra de Horizons, puedes seguir usando tu plan de hosting actual.
Ten en cuenta que el hosting y Hostinger Horizons se renuevan por separado, y puedes gestionar, mejorar o renovar cada servicio de forma independiente.
¿Qué tipos de proyectos puedo publicar con Hostinger Horizons?
Hostinger Horizons te permite crear una amplia gama de apps y sitios web sin programar: tu imaginación es el único límite. Por ejemplo, puedes crear aplicaciones de entrega de comida a domicilio, productos SaaS (en inglés), monitores de actividad física (en inglés), software para organizaciones sin ánimo de lucro y mucho más.
Ya quieras crear una solución personalizada para tus clientes o una aplicación específica para las necesidades de tu negocio, Hostinger Horizons es el creador de IA perfecto para hacer realidad tus ideas.
¿Puedo generar una app móvil con Hostinger Horizons?
Hostinger Horizons permite crear apps y sitios web que funcionan a la perfección en dispositivos móviles. Sin embargo, actualmente no permite la creación de apps móviles nativas para App Store ni Google Play.
¿Quién es el propietario del código creado con Hostinger Horizons?
Tienes total propiedad del código de tu sitio o app web. Con cualquier plan de pago de Hostinger Horizons, puedes descargar el código cuando lo necesites.
¿Es posible integrar API o servicios de terceros con Hostinger Horizons?
Sí, puedes integrar API y servicios de terceros con Hostinger Horizons. Funciona a la perfección con herramientas como Stripe y Supabase, y también puedes conectar otras API para pagos, procesamiento de datos y más. Si necesitas ayuda para conectar servicios de terceros, simplemente pregunta en el chat y Hostinger Horizons te guiará.