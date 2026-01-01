Todas las funciones para impulsar tu próxima idea
Creado para hacer más, desde el principio
Publica tu proyecto sin escribir una sola línea de código. Solo explica lo que quieres y la IA se encarga del resto, desde el diseño hasta las funciones.
Haz que tus sitios web sean más efectivos. Horizons es compatible con Stripe, PayPal, Google AdSense y más, cada uno con una guía de configuración sencilla para que nunca te quedes atrás.
Publica al instante. Prueba, ajusta y publica tu sitio o app web en minutos.
Con AI Builder, la IA ya está integrada en tu aplicación: añade chatbots, generadores de imágenes y asistentes inteligentes, sin cuentas, sin configuración ni facturación sorpresa.
Desarrollado con LLM de última generación para garantizar velocidad y creatividad.
Crea apps con inicio de sesión de usuarios, almacenamiento de datos, emails automatizados y mucho más, sin necesidad de configuración adicional ni servicios externos.
Edita visualmente los componentes del texto en tiempo real.
Sube una imagen y obtén un diseño. Puedes crear páginas web completas a partir de referencias visuales.
Con cada proyecto que construyes, Hostinger AI Builder te asegura que sea descubríble.Desde la búsqueda en Google hasta ChatGPT — estás cubierto.
Con acceso completo al código de tu proyecto, puedes corregirlo, ajustarlo y desarrollarlo según tus preferencias.
Simplemente pega cualquier URL y la IA recreará el sitio como un proyecto totalmente editable, lo que te dará una ventaja inicial para rediseñarlo, modernizarlo o migrarlo en cuestión de minutos.
Tu aliado con IA que lo hace todo
Publicación y actualización
Corrección automática de errores
Restauración de versión
Listo para SEO
Chat de IA
Consigue la experiencia completa de Hostinger Horizons
Garantía de reembolso de 30 días
Cancela en cualquier momento
Asistencia las 24 horas
Esto es lo que opinan los usuarios sobre Hostinger Horizons
La codificación Vibe comprime el desarrollo en un 45%, con herramientas como Hostinger AI Builder que convierten el lenguaje natural en prototipos de trabajo en horas en lugar de semanas.
Hace poco tuve la oportunidad de probar la nueva herramienta de IA de creación de aplicaciones de @Hostinger Horizons y debo decir que me impresionó. 😎
Hostinger Horizons puede ser la herramienta sin código más eficiente para crear apps de millones de euros.
Hostinger Horizons es una forma nueva e innovadora de crear MVP y probar ideas antes de lanzarse por completo.
¡No creerá lo fácil que es crear lo que desea para su sitio web y sus clientes utilizando el Creador de Inteligencia Artificial de Hostinger!
Hostinger Horizons es una herramienta con la que puedes desarrollar una idea que hayas tenido: solo necesitas explicarla y listo.
¡Me encanta cómo van las cosas con @Hostinger AI Builder! La nueva actualización de IA ha sido muy divertida de interactuar. Ha sido un cambio de juego no solo para mí, sino que también conozco a muchos otros.
Me pregunto cómo Hostinger logró AI Builder... es una locura lo rápido que permite a cualquiera desplegarse en el front y back end.
No puedo deciros cuánto tiempo llevaba esperando este proyecto en mi lista de algún día HASTA que habéis hecho el AI Builder. No sé nada de codificación de Web Apps. 0 y ahí está. Mi proyecto soñado para ayudar a los becarios es LIVE. Whoo!
Hostinger Horizons es toda una innovación en comparación con el resto. Fue facilísimo configurar un subdominio para un blog en mi app web. ¡Es impresionante!
Ahora puedes crear aplicaciones web simplemente ingresando un mensaje en Hostinger AI Builder.
Probé Hostinger Horizons y ¡es una revolución! Este creador de apps con IA, sin código, crea sitios web y apps impecables en minutos: diseña, programa y escribe por ti. ¡Vale la pena probarlo!
Es como tener un desarrollador web y de software de primer nivel listo para crear todo lo que puedas imaginar.
Puedes crear cosas increíbles con Hostinger Horizons. Es diferente a un creador de páginas web convencional, es mucho más.