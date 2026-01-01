Website Builder and Horizons are now AI Builder

Sitio web o aplicación de tus sueños, construido por IA en minutos

Describe lo que quieres y la IA de Horizons lo crea por ti, sin programar y sin conocimientos técnicos. ¡Lanza con un clic!

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Desde webs profesionales y portafolios hasta blogs y landing pages, Horizons crea todo al instante.

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Describe tu idea o elige una plantilla

Simplemente cuéntale tu idea a la IA y verás cómo cobra vida. También puedes elegir una plantilla para empezar más rápido.
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Haz cambios fácilmente

Pídele a la IA que edite cualquier cosa, desde el texto y el diseño hasta la funcionalidad. Ajusta a tu gusto textos e imágenes en el editor de contenido.
03

Publica con 1 clic

Crea tu sitio web con un solo clic bajo un dominio personalizado cuando lo desees.

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5 créditos de IA para crear sitios web
Más de 400 plantillas para sitios web
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Las funciones ilimitadas están sujetas a nuestra Política de uso razonable.

Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Convierte tus palabras en webs y apps reales

Describe lo que quieres: una página de reservas, una tienda online, un portal para clientes, lo que sea. Horizons lo diseña, lo desarrolla y lo pone en marcha en cuestión de minutos.
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Todo lo que necesitas

Hosting web, dominio, email y optimización SEO: todo incluido. Sin cuentas separadas ni configuraciones complicadas.

Backend integrado

Bases de datos, cuentas de usuario y almacenamiento de archivos integrados: no necesitas herramientas externas.

IA integrada

Añade un chatbot o un buscador inteligente a tu web o app web, sin necesidad de cuentas de terceros ni facturación por separado.

Integraciones potentes, configuración sencilla

Stripe viene integrado y listo para usar. PayPal, Google AdSense y más también son compatibles con una configuración sencilla para que nunca te detengas.

Crea una vez y gana dinero.

Publica tu proyecto como una plantilla comunitaria y gana una comisión cada vez que alguien compre Horizons a través de ella.

Con el respaldo de Hostinger

Con más de 5 millones de clientes en más de 150 países y 20 años de experiencia.

Elige una plantilla y hazla tuya.

Elige una plantilla diseñada profesionalmente, personalízala con IA o ediciones visuales y publica tu web más rápido.
Todas las plantillas
Alpaca (online boutique)

Alpaca (online boutique)

Home decor store

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Meridian (digital marketing agency)

Meridian (digital marketing agency)

Creative agency (dark)

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Thompson (content creator)

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Haven (furniture store)

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¿No encuentras la plantilla que necesitas? Descríbela y la IA la creará para ti.

Crear con IA

Amado por los usuarios, recomendado por líderes de la industria

Nos enorgullece apoyar a creadores y empresas de todo el mundo. Esto es lo que opinaron algunos de ellos.
mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

La codificación Vibe comprime el desarrollo en un 45%, con herramientas como Hostinger AI Builder que convierten el lenguaje natural en prototipos de trabajo en horas en lugar de semanas.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Hace poco tuve la oportunidad de probar la nueva herramienta de IA de creación de aplicaciones de @Hostinger Horizons y debo decir que me impresionó. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizons puede ser la herramienta sin código más eficiente para crear apps de millones de euros.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Especialista digital

Hostinger Horizons es una forma nueva e innovadora de crear MVP y probar ideas antes de lanzarse por completo.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

¡No creerá lo fácil que es crear lo que desea para su sitio web y sus clientes utilizando el Creador de Inteligencia Artificial de Hostinger!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Creador de contenido

Hostinger Horizons es una herramienta con la que puedes desarrollar una idea que hayas tenido: solo necesitas explicarla y listo.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

¡Me encanta cómo van las cosas con @Hostinger AI Builder! La nueva actualización de IA ha sido muy divertida de interactuar. Ha sido un cambio de juego no solo para mí, sino que también conozco a muchos otros.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Me pregunto cómo Hostinger logró AI Builder... es una locura lo rápido que permite a cualquiera desplegarse en el front y back end.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

No puedo deciros cuánto tiempo llevaba esperando este proyecto en mi lista de algún día HASTA que habéis hecho el AI Builder. No sé nada de codificación de Web Apps. 0 y ahí está. Mi proyecto soñado para ayudar a los becarios es LIVE. Whoo!

Jordi Robert
Jordi Robert
Fundador

Hostinger Horizons es toda una innovación en comparación con el resto. Fue facilísimo configurar un subdominio para un blog en mi app web. ¡Es impresionante!

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Ahora puedes crear aplicaciones web simplemente ingresando un mensaje en Hostinger AI Builder.

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Probé Hostinger Horizons y ¡es una revolución! Este creador de apps con IA, sin código, crea sitios web y apps impecables en minutos: diseña, programa y escribe por ti. ¡Vale la pena probarlo!

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Es como tener un desarrollador web y de software de primer nivel listo para crear todo lo que puedas imaginar.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Emprendedor

Puedes crear cosas increíbles con Hostinger Horizons. Es diferente a un creador de páginas web convencional, es mucho más.

¿Todo listo para hacer tu idea realidad?

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