Hasta un 69% de descuento en Alexandrie

Implementa Alexandrie con un solo clic.

Base de conocimientos autohospedada con Markdown extendido, búsqueda de texto completo y permisos granulares por documento.

Lanza tu aplicación al instante
Backups automáticos semanales gratis
VPS administrado con IA
5,49  € /mes
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Implementa Alexandrie con un solo clic.

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-69%
KVM 1
17,99  €
5,49  € /mes
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Obtén 24 meses por 131,76 € (valorado en 431,76 €). Se renueva por 11,99 €/mes.
1 núcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-64%
KVM 2
21,99  €
7,99  € /mes
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Obtén 24 meses por 191,76 € (valorado en 527,76 €). Se renueva por 14,99 €/mes.
2 núcleos de vCPU
8 GB de RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
35,99  €
10,99  € /mes
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Obtén 24 meses por 263,76 € (valorado en 863,76 €). Se renueva por 27,99 €/mes.
4 núcleos de vCPU
16 GB de RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-66%
KVM 8
64,99  €
21,99  € /mes
Elegir plan
Obtén 24 meses por 527,76 € (valorado en 1.559,76 €). Se renueva por 49,99 €/mes.
8 núcleos de vCPU
32 GB de RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda
-69%
KVM 1
17,99  €
5,49  € /mes
Elegir plan
Obtén 24 meses por 131,76 € (valorado en 431,76 €). Se renueva por 11,99 €/mes.
1 núcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-64%
KVM 2
21,99  €
7,99  € /mes
Elegir plan
Obtén 24 meses por 191,76 € (valorado en 527,76 €). Se renueva por 14,99 €/mes.
2 núcleos de vCPU
8 GB de RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
35,99  €
10,99  € /mes
Elegir plan
Obtén 24 meses por 263,76 € (valorado en 863,76 €). Se renueva por 27,99 €/mes.
4 núcleos de vCPU
16 GB de RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-66%
KVM 8
64,99  €
21,99  € /mes
Elegir plan
Obtén 24 meses por 527,76 € (valorado en 1.559,76 €). Se renueva por 49,99 €/mes.
8 núcleos de vCPU
32 GB de RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda

Todo lo que necesitas y más con tu plan

Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis durante 1 año
Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis durante 1 año

Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Todo lo que puedes crear con Alexandrie

Alexandrie es una plataforma de base de conocimientos y documentación autoalojada, construida con Go y Nuxt 4. Ofrece un editor Markdown enriquecido con expresiones matemáticas KaTeX, contenedores de llamada de atención de colores y un centro de comandos para la búsqueda de texto completo en todos tus documentos. Un sistema de permisos por documento de cinco niveles te permite mantener algunas notas privadas, compartir otras con tu equipo y publicar páginas seleccionadas de forma pública, todo desde una única instalación.

Alojar Alexandrie por tu cuenta mantiene tus documentos, notas y archivos subidos en una infraestructura que tú controlas. El almacenamiento de objetos compatible con S3 integrado gestiona las cargas de archivos sin necesidad de un servicio externo, y la copia de seguridad y restauración con un solo clic te permite salvaguardar la base de conocimientos completa sin exportaciones manuales de bases de datos.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de Alexandrie

Editor de Markdown extendido

Escribe con expresiones matemáticas de KaTeX, recuadros de destacados de colores y elementos incrustados enriquecidos utilizando un editor CodeMirror 6 diseñado para documentación estructurada.

Permisos de cinco niveles

Asigna niveles de acceso granulares por documento —desde totalmente privado hasta de lectura pública— para que la misma instalación sirva para notas personales, wikis de equipo y documentos públicos simultáneamente.

Búsqueda de comandos de texto completo

Un centro de comandos controlado por teclado busca en todos tus documentos al instante, haciendo que las grandes bases de conocimiento sean navegables sin necesidad de navegar manualmente por las carpetas.

Almacenamiento de archivos integrado

Un almacén de objetos integrado compatible con S3 gestiona las subidas de archivos y los archivos adjuntos multimedia sin necesidad de un servicio de almacenamiento externo o una cuenta de CDN.

Inicio de sesión con SSO y OIDC

Autenticación con Google, GitHub, Microsoft o Discord a través de OIDC, eliminando la necesidad de gestionar cuentas de usuario separadas para cada miembro del equipo.

¿Por qué ejecutar Alexandrie en Hostinger?

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Ubicación de servidor recomendada:

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Lanzamiento local. Crecimiento global.

Elige un servidor cercano a tu público para mejorar la velocidad de carga. Contamos con centros de datos en Norteamérica, Europa, Asia y Sudamérica.
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Lanzamiento local. Crecimiento global.

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Garantía de reembolso de 30 días

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