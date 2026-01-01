Implementa Adminer con un solo clic.
Herramienta de gestión de bases de datos ligera y completa, compatible con MySQL, PostgreSQL, SQLite y 8 sistemas más.
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Todo lo que necesitas y más con tu plan
Todo lo que puedes crear con Adminer
Adminer es una herramienta de gestión de bases de datos PHP de un solo archivo que ofrece capacidades de administración completas en más de 11 sistemas de bases de datos —MySQL, MariaDB, PostgreSQL, SQLite, MS SQL, Oracle, MongoDB y más— a través de una interfaz web unificada. Originalmente creado como una alternativa más ligera a phpMyAdmin, no requiere una instalación compleja y está listo para usar inmediatamente después de su despliegue.
A pesar de su huella mínima, Adminer cubre la gama completa de operaciones de base de datos: navegación y edición de registros, ejecución de consultas SQL con resaltado de sintaxis, gestión de usuarios y permisos, importación y exportación de datos y visualización de relaciones de esquema. Su diseño limpio lo hace igualmente útil para una depuración rápida durante el desarrollo y la administración rutinaria en entornos de producción.
Funciones clave de Adminer
11+ sistemas de bases de datos
Gestiona MySQL, PostgreSQL, SQLite, MS SQL, Oracle, MongoDB y más desde una única interfaz, eliminando la necesidad de mantener herramientas separadas para cada tipo de base de datos.
Implementación instantánea
Empaquetado como un único archivo PHP sin dependencias más allá de un servidor web, Adminer es accesible inmediatamente después del lanzamiento con cero sobrecarga de configuración.
Editor de consultas SQL
Ejecutar consultas SQL personalizadas con resaltado de sintaxis y resultados estructurados, lo que facilita la inspección de datos, la depuración de consultas o la realización de migraciones puntuales.
Importación y exportación
Importa y exporta datos en formatos SQL y CSV para copias de seguridad, migraciones y compartir datos con herramientas externas o miembros del equipo.
Gestión de usuarios y permisos
Crea, modifica y elimina usuarios de bases de datos y sus privilegios directamente desde la interfaz web, eliminando la necesidad de acceso por línea de comandos durante los cambios rutinarios de control de acceso.
¿Por qué ejecutar Adminer en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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