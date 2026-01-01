Implementa Komga con un solo clic.
Servidor multimedia autoalojado para cómics, manga, revistas y libros electrónicos con compatibilidad con OPDS, Kobo Sync y KOReader Sync.
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Todo lo que necesitas y más con tu plan
Todo lo que puedes crear con Komga
Komga es un servidor multimedia de código abierto diseñado específicamente para cómics, manga, BDs, revistas y libros electrónicos. Escanea tu biblioteca de CBZ, CBR, EPUB, PDF y otros formatos de archivo, extrae metadatos, genera miniaturas y expone todo a través de un lector web rápido, además de fuentes OPDS, Kobo Sync y KOReader Sync para aplicaciones nativas y dispositivos de tinta electrónica.
Autoalojar Komga en tu VPS convierte cualquier carpeta de archivos de cómics y manga en una biblioteca privada y adaptada a móviles que puedes leer desde cualquier lugar: en la web, en un dispositivo de tinta electrónica Kobo o KOReader, o a través de aplicaciones compatibles con OPDS como Panels, Chunky y KyBook. No hay cuotas de suscripción, ni DRM, y ninguna plataforma decide qué permanece en tu biblioteca.
Funciones clave de Komga
Cómics y formatos de libros electrónicos
Maneja CBZ, CBR, ZIP, RAR, 7Z, EPUB y PDF nativamente, con extracción de metadatos de ComicInfo.xml, EPUB OPF y etiquetas ComicRack.
Lector web integrado
Lector web rápido y adaptable con modo de doble página, diseños de ajuste al ancho y ajuste a la altura, y sincronización del progreso de lectura entre dispositivos.
Fuentes OPDS
Los puntos finales OPDS v1 y v2 hacen que Komga sea compatible con lectores nativos como Panels, Chunky, KyBook, Moon+ Reader y docenas de otros de forma predeterminada.
Kobo y KOReader sincronizan
La compatibilidad nativa con Kobo Sync y KOReader Sync envía contenido nuevo y recuerda la posición de lectura en dispositivos de tinta electrónica sin tener que cargar archivos manualmente.
Escaneos automáticos de la biblioteca
La monitorización en tiempo real del sistema de archivos, junto con los escaneos programados, mantienen la biblioteca sincronizada a medida que sueltas nuevos archivos de cómics y libros electrónicos en la carpeta de datos.
Multiusuario y uso compartido
Las bibliotecas por usuario, las restricciones de edad y los roles para compartir de solo lectura permiten a las familias o a los grupos de lectura compartir un único servidor sin interferir entre sí.
¿Por qué ejecutar Komga en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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