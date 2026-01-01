Despliega Inkscape con un solo clic.
Editor de gráficos vectoriales gratuito y de código abierto accesible desde cualquier navegador a través de un entorno de escritorio alojado en la nube.
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Todo lo que puedes crear con Inkscape
Inkscape es el editor de gráficos vectoriales de código abierto líder para crear logotipos, iconos, ilustraciones y diagramas técnicos en formato SVG. Esta plantilla ejecuta la aplicación de escritorio completa de Inkscape a través de KasmVNC, haciéndola accesible desde cualquier navegador moderno sin instalar nada localmente.
Alojar Inkscape en un VPS te proporciona un espacio de trabajo de diseño persistente que te sigue a través de los dispositivos. Tus extensiones personalizadas, paletas, plantillas y archivos de proyecto están siempre disponibles, y el entorno está protegido con HTTPS y autenticación por contraseña; no se requiere VPN ni sincronización de escritorio.
Funciones clave de Inkscape
Escritorio accesible desde el navegador
La aplicación completa de Inkscape se ejecuta en tu navegador a través de KasmVNC, lo que te da acceso a tu espacio de trabajo de diseño desde cualquier dispositivo.
Edición nativa de SVG
Inkscape funciona directamente con geometría SVG, por lo que las ilustraciones se adaptan a cualquier resolución sin pérdida de calidad — ideal para web e impresión.
Edición avanzada de nodos
Las herramientas precisas de manipulación de curvas de Bézier y nodos te dan control total sobre los trazados para ilustraciones detalladas y trabajo de iconos.
Extensiones y scripts
Cientos de extensiones integradas y de la comunidad permiten la automatización, efectos personalizados e integraciones de flujo de trabajo directamente dentro de Inkscape.
Workspace persistente
Los archivos de proyecto, las fuentes, las paletas y las preferencias persisten entre sesiones en un volumen de Docker con nombre, sobreviviendo a los reinicios de contenedores y a las actualizaciones.
¿Por qué ejecutar Inkscape en Hostinger?
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Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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