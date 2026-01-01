Inkscape es el editor de gráficos vectoriales de código abierto líder para crear logotipos, iconos, ilustraciones y diagramas técnicos en formato SVG. Esta plantilla ejecuta la aplicación de escritorio completa de Inkscape a través de KasmVNC, haciéndola accesible desde cualquier navegador moderno sin instalar nada localmente.

Alojar Inkscape en un VPS te proporciona un espacio de trabajo de diseño persistente que te sigue a través de los dispositivos. Tus extensiones personalizadas, paletas, plantillas y archivos de proyecto están siempre disponibles, y el entorno está protegido con HTTPS y autenticación por contraseña; no se requiere VPN ni sincronización de escritorio.