Despliega CommaFeed con un solo clic.
Lector de RSS personal autoalojado, inspirado en Google Reader, con atajos de teclado, aplicaciones móviles y un diseño limpio de tres paneles.
Elige un plan VPS para CommaFeed
Todo lo que necesitas y más con tu plan
Todo lo que puedes crear con CommaFeed
CommaFeed es un lector de RSS personal rápido y ligero, modelado explícitamente según la interfaz de usuario original de Google Reader: diseño de tres paneles, atajos de teclado, marcado instantáneo de feeds, importación/exportación de OPML y un enfoque en la velocidad por encima de la sobrecarga de funciones. Está escrito en Java/Quarkus, se ejecuta como un único binario auto-contenido y almacena todo en una base de datos H2 incrustada, por lo que toda la implementación es un contenedor más un volumen.
Autoalojar CommaFeed en tu VPS mantiene tus suscripciones, estado de lectura y artículos destacados en una infraestructura que tú controlas, en lugar de entregarlos a un lector de feeds SaaS. Las aplicaciones nativas de Android e iOS se conectan directamente a tu instancia a través de la API, OPML te permite migrar libremente entre lectores de feeds y el programador integrado actualiza los feeds en segundo plano sin trabajadores externos.
Funciones clave de CommaFeed
Interfaz de usuario de Google Reader
Diseño de tres paneles con lista de fuentes, lista de entradas y vista de lectura, además de atajos de teclado completos (j/k/v/m) para una navegación rápida que los usuarios de RSS de toda la vida reconocen al instante.
Importación/exportación de OPML
Migra tus suscripciones de entrada y salida mediante OPML estándar, para que mantengas la propiedad de tus hábitos de lectura y puedas cambiar de lector en cualquier momento.
Aplicaciones móviles nativas
Aplicaciones complementarias gratuitas para Android e iOS se conectan a tu instancia autoalojada a través de la API para leer sobre la marcha sin exponer datos a terceros.
Base de datos H2 incrustada
La base de datos H2 de un solo archivo no necesita un servidor de base de datos separado: haz una copia de seguridad de tus datos copiando una carpeta y restaura volviéndola a colocar.
Actualización de la fuente de fondo
El programador integrado actualiza miles de fuentes en segundo plano con intervalos adaptativos, sin necesidad de Celery ni trabajadores externos.
¿Por qué ejecutar CommaFeed en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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