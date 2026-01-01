Deploy Blender in one click installation.
Free and open-source 3D creation suite accessible from any browser via KasmVNC.
Elige un plan VPS para Blender
Todo lo que necesitas y más con tu plan
Todo lo que puedes crear con Blender
Blender is the world's leading free and open-source 3D creation suite, covering the complete production pipeline — modeling, sculpting, rigging, animation, simulation, rendering, compositing, and video editing — in a single application. This template runs Blender inside a KasmVNC container, making the full desktop workspace available from any modern browser without installing anything locally.
Self-hosting Blender on a VPS means your projects, addons, and preferences persist across sessions and are reachable from any device. You can scale VPS resources to match demanding renders and keep large project files on server storage rather than syncing them between machines.
Funciones clave de Blender
Full 3D Pipeline
Covers modeling, sculpting, rigging, animation, simulation, and compositing in one application, eliminating the need for multiple specialized tools.
Browser-Accessible Workspace
KasmVNC streams the Blender desktop to any browser, so you can work from a laptop, tablet, or underpowered machine using server-side compute.
Cycles and EEVEE Rendering
Choose between the physically accurate Cycles renderer or the real-time EEVEE engine depending on quality requirements and render time budgets.
Python Scripting API
Automate repetitive tasks, build custom tools, and drive batch render pipelines using Blender's comprehensive Python scripting interface.
Persistent Configuration
Addons, preferences, and project files are stored in a named volume so everything is exactly where you left it after container restarts or upgrades.
¿Por qué ejecutar Blender en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
El mejor hosting VPS con Docker
¡Estoy increíblemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfección. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte técnico ha sido rápido, competente y realmente servicial.
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