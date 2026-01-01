Hasta un 69% de descuento en Blender

Deploy Blender in one click installation.

Free and open-source 3D creation suite accessible from any browser via KasmVNC.

Lanza tu aplicación al instante
Backups automáticos semanales gratis
VPS administrado con IA
5,49  € /mes
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Garantía de reembolso de 30 días
Deploy Blender in one click installation.

Elige un plan VPS para Blender

-69%
KVM 1
17,99  €
5,49  € /mes
Elegir plan
Obtén 24 meses por 131,76 € (valorado en 431,76 €). Se renueva por 11,99 €/mes.
1 núcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-64%
KVM 2
21,99  €
7,99  € /mes
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Obtén 24 meses por 191,76 € (valorado en 527,76 €). Se renueva por 14,99 €/mes.
2 núcleos de vCPU
8 GB de RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
35,99  €
10,99  € /mes
Elegir plan
Obtén 24 meses por 263,76 € (valorado en 863,76 €). Se renueva por 27,99 €/mes.
4 núcleos de vCPU
16 GB de RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-66%
KVM 8
64,99  €
21,99  € /mes
Elegir plan
Obtén 24 meses por 527,76 € (valorado en 1.559,76 €). Se renueva por 49,99 €/mes.
8 núcleos de vCPU
32 GB de RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda
-69%
KVM 1
17,99  €
5,49  € /mes
Elegir plan
Obtén 24 meses por 131,76 € (valorado en 431,76 €). Se renueva por 11,99 €/mes.
1 núcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-64%
KVM 2
21,99  €
7,99  € /mes
Elegir plan
Obtén 24 meses por 191,76 € (valorado en 527,76 €). Se renueva por 14,99 €/mes.
2 núcleos de vCPU
8 GB de RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
35,99  €
10,99  € /mes
Elegir plan
Obtén 24 meses por 263,76 € (valorado en 863,76 €). Se renueva por 27,99 €/mes.
4 núcleos de vCPU
16 GB de RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-66%
KVM 8
64,99  €
21,99  € /mes
Elegir plan
Obtén 24 meses por 527,76 € (valorado en 1.559,76 €). Se renueva por 49,99 €/mes.
8 núcleos de vCPU
32 GB de RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda

Todo lo que necesitas y más con tu plan

Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis durante 1 año
Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis durante 1 año

Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Todo lo que puedes crear con Blender

Blender is the world's leading free and open-source 3D creation suite, covering the complete production pipeline — modeling, sculpting, rigging, animation, simulation, rendering, compositing, and video editing — in a single application. This template runs Blender inside a KasmVNC container, making the full desktop workspace available from any modern browser without installing anything locally.

Self-hosting Blender on a VPS means your projects, addons, and preferences persist across sessions and are reachable from any device. You can scale VPS resources to match demanding renders and keep large project files on server storage rather than syncing them between machines.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de Blender

Full 3D Pipeline

Covers modeling, sculpting, rigging, animation, simulation, and compositing in one application, eliminating the need for multiple specialized tools.

Browser-Accessible Workspace

KasmVNC streams the Blender desktop to any browser, so you can work from a laptop, tablet, or underpowered machine using server-side compute.

Cycles and EEVEE Rendering

Choose between the physically accurate Cycles renderer or the real-time EEVEE engine depending on quality requirements and render time budgets.

Python Scripting API

Automate repetitive tasks, build custom tools, and drive batch render pipelines using Blender's comprehensive Python scripting interface.

Persistent Configuration

Addons, preferences, and project files are stored in a named volume so everything is exactly where you left it after container restarts or upgrades.

¿Por qué ejecutar Blender en Hostinger?

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Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

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Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Ubicación de servidor recomendada:

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Lanzamiento local. Crecimiento global.

Elige un servidor cercano a tu público para mejorar la velocidad de carga. Contamos con centros de datos en Norteamérica, Europa, Asia y Sudamérica.
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