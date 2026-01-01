Anki Sync Server Enhanced es una imagen Docker lista para producción que aloja el protocolo oficial de sincronización de Anki en tu propio VPS, permitiéndote sincronizar mazos de tarjetas de estudio entre escritorio, AnkiDroid y AnkiMobile sin depender de AnkiWeb. Está construido a partir del código fuente oficial de Anki y rastrea automáticamente cada lanzamiento ascendente.

El autoalojamiento mantiene cada tarjeta, historial de repaso y archivo multimedia bajo tu control. El soporte multiusuario, las copias de seguridad programadas con carga opcional a S3, las métricas de Prometheus, fail2ban, la limitación de tasa y un panel de estado se incluyen en un único contenedor: no se requiere una base de datos separada ni servicios externos.