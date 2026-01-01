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Todo lo que necesitas y más con tu plan

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Procesadores AMD EPYC
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Velocidad de red de 1 Gbps
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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Todo lo que puedes crear con Anki Sync Server Enhanced

Anki Sync Server Enhanced es una imagen Docker lista para producción que aloja el protocolo oficial de sincronización de Anki en tu propio VPS, permitiéndote sincronizar mazos de tarjetas de estudio entre escritorio, AnkiDroid y AnkiMobile sin depender de AnkiWeb. Está construido a partir del código fuente oficial de Anki y rastrea automáticamente cada lanzamiento ascendente.

El autoalojamiento mantiene cada tarjeta, historial de repaso y archivo multimedia bajo tu control. El soporte multiusuario, las copias de seguridad programadas con carga opcional a S3, las métricas de Prometheus, fail2ban, la limitación de tasa y un panel de estado se incluyen en un único contenedor: no se requiere una base de datos separada ni servicios externos.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de Anki Sync Server Enhanced

Sincronización multiusuario

Aloja hasta 99 estudiantes independientes en un VPS, cada uno con sus propias credenciales y almacenamiento de colección aislado.

Copias de seguridad automáticas

Archivos diarios de toda la colección con retención configurable y carga opcional a S3, MinIO o Garage para copias externas.

Panel de control integrado

La interfaz web muestra el estado del servidor, el tamaño de los datos por usuario, las últimas horas de sincronización, el historial de copias de seguridad y los registros en tiempo real de un vistazo.

Métricas de Prometheus

Expone las operaciones de sincronización, las tasas de éxito de autenticación, el volumen de datos y el tiempo de actividad para los paneles de control de Grafana y las canalizaciones de alerta.

Seguridad reforzada

La integración de Fail2ban, la limitación de la tasa de solicitudes y el soporte para contraseñas cifradas protegen tu punto final de ataques de fuerza bruta.

¿Por qué ejecutar Anki Sync Server Enhanced en Hostinger?

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Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

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