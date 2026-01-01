Implementa Defguard con una instalación en un solo clic.
Gestión de acceso de confianza cero de código abierto con autenticación multifactor nativa de WireGuard y OpenID Connect integrado.
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Defguard es una plataforma de gestión de acceso de confianza cero de nivel empresarial, construida en torno a WireGuard. Es la única solución que añade autenticación multifactor real directamente al túnel VPN, en lugar de envolverlo con una pasarela de aplicación separada. El componente principal incluido en esta plantilla ejecuta la interfaz web de gestión, el proveedor de identidad OpenID Connect, el registro de usuarios, la configuración de ACL y el plano de control gRPC que impulsa las pasarelas remotas y los clientes de escritorio.
Alojar Defguard en tu propio VPS mantiene los directorios de usuarios, las claves de hardware, los registros de auditoría y las claves de firma de OpenID completamente bajo tu control. Añade nodos de pasarela de Defguard en cualquier lugar de tu red para terminar los túneles de WireGuard, mientras que el núcleo permanece como la única fuente de verdad para la identidad, los dispositivos y las políticas de acceso.
Funciones clave de Defguard
WireGuard con MFA
Exige segundos factores de autenticación TOTP, correo electrónico o llave de hardware directamente en cada conexión de WireGuard en lugar de depender de una pasarela de acceso independiente.
OpenID Connect integrado
El proveedor de identidad OIDC integrado permite a Defguard emitir tokens SSO para tus otras aplicaciones sin implementar Keycloak o un IdP de terceros.
Registro de usuarios remotos
Incorpora a los nuevos usuarios con un flujo de registro guiado que establece contraseñas, aprovisiona dispositivos y configura automáticamente el cliente de escritorio.
ACLs y reglas de firewall
Define la segmentación de red y las políticas de acceso por usuario que se propagan a las pasarelas Linux y FreeBSD/OPNsense en tiempo real.
Sincronización de LDAP y AD
La sincronización bidireccional con Active Directory y LDAP mantiene consistentes a los usuarios, grupos y membresías de grupos entre sistemas.
Aprovisionamiento de YubiKey
Aprovisiona claves de hardware Yubico para SSH, GPG y OpenPGP directamente desde la consola de administración de Defguard.
¿Por qué ejecutar Defguard en Hostinger?
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