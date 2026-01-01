Hasta un 69% de descuento en HortusFox

Implementa HortusFox con instalación de un solo clic.

Sistema de gestión de plantas autohospedado para catalogar, programar rutinas de cuidado y organizar tu jardín de forma privada.

Lanza tu aplicación al instante
Backups automáticos semanales gratis
VPS administrado con IA
5,49/mes
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Garantía de reembolso de 30 días
Implementa HortusFox con instalación de un solo clic.

Elige un plan VPS para HortusFox

-69%
KVM 1
17,99
5,49/mes
Elegir plan
Se renueva a 11,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-65%
KVM 2
21,99
7,79/mes
Elegir plan
Se renueva a 14,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB de RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
35,99
10,99/mes
Elegir plan
Se renueva a 27,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB de RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-66%
KVM 8
64,99
21,99/mes
Elegir plan
Se renueva a 49,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB de RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda
-69%
KVM 1
17,99
5,49/mes
Elegir plan
Se renueva a 11,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-65%
KVM 2
21,99
7,79/mes
Elegir plan
Se renueva a 14,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB de RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
35,99
10,99/mes
Elegir plan
Se renueva a 27,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB de RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-66%
KVM 8
64,99
21,99/mes
Elegir plan
Se renueva a 49,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB de RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda

Todo lo que necesitas y más con tu plan

Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis durante 1 año
Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis durante 1 año

Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Todo lo que puedes crear con HortusFox

HortusFox es una aplicación web diseñada específicamente para entusiastas de las plantas que desean gestionar plantas de interior y jardines con estructura y privacidad. Te permite catalogar plantas con fotos, nombres de especies y atributos personalizados, organizarlas por ubicación y establecer recordatorios de cuidado recurrentes para riego, fertilización y trasplante. La integración de datos meteorológicos ayuda a los jardineros de exterior a alinear los programas de cuidado con las condiciones ambientales, mientras que el reconocimiento de plantas integrado ayuda a identificar especies desconocidas.

Alojar HortusFox en tu propio VPS garantiza que años de registros de crecimiento, historiales de cuidado y fotos de plantas permanezcan bajo tu control total — ningún servicio en la nube de terceros puede interrumpir el acceso a los datos de tu colección o monetizar tus hábitos de jardinería.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de HortusFox

Recordatorios de cuidado

Establece tareas recurrentes para regar, fertilizar y trasplantar, para que ninguna planta se quede sin atención en una apretada agenda de cuidados.

Organización por ubicación

Asigna plantas a habitaciones específicas o espacios exteriores para filtrar rápidamente tu colección y gestionar cada área de forma independiente.

Integración meteorológica

Conecta los datos meteorológicos locales para alinear automáticamente el cuidado de las plantas de exterior con las condiciones de lluvia y temperatura.

Reconocimiento de plantas

Identifica especies desconocidas a partir de fotos directamente en la aplicación, añadiendo datos de especies confirmadas a tu catálogo sin salir de HortusFox.

Administración de inventario

Rastrea macetas, fertilizantes, herramientas y suministros junto con tus plantas para que los recursos de jardinería siempre estén controlados.

Chat colaborativo

El chat de grupo integrado permite a los hogares y equipos coordinar las responsabilidades del cuidado de las plantas sin aplicaciones de mensajería separadas.

¿Por qué ejecutar HortusFox en Hostinger?

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Ubicación de servidor recomendada:

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Lanzamiento local. Crecimiento global.

Elige un servidor cercano a tu público para mejorar la velocidad de carga. Contamos con centros de datos en Norteamérica, Europa, Asia y Sudamérica.
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Lanzamiento local. Crecimiento global.

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