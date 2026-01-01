AdventureLog es una plataforma de gestión de viajes de código abierto para documentar aventuras pasadas y planificar viajes futuros. Desarrollada con SvelteKit y Django, con soporte para PostGIS, combina un mapa mundial interactivo para visualizar destinos con herramientas detalladas de planificación de viajes que cubren itinerarios de varios días, vuelos, alojamientos y listas de verificación de actividades.

A diferencia de las aplicaciones de viajes comerciales que almacenan tus viajes en servidores de terceros, AdventureLog es completamente autoalojado: tus fotos, historial de ubicaciones y notas de viaje personales permanecen en la infraestructura que tú controlas. Las funciones colaborativas permiten a las familias y grupos de viaje compartir planes y documentar recuerdos juntos, mientras que los análisis rastrean los países visitados y las estadísticas de exploración regional a lo largo del tiempo.