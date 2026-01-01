Implementa Spice AI con una instalación de un solo clic.
Motor portátil de consulta SQL, búsqueda e inferencia de LLM basado en Rust para agentes de IA fundamentados en datos.
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Todo lo que necesitas y más con tu plan
Todo lo que puedes crear con Spice AI
Spice es un entorno de ejecución de infraestructura de datos e IA de código abierto que combina la consulta SQL federada, la búsqueda vectorial y la inferencia de LLM en un único proceso Rust. Construido sobre Apache DataFusion, Arrow y DuckDB, se conecta a docenas de fuentes, como Postgres, S3, Databricks, Snowflake, MySQL, Kafka y más, y materializa datos activos localmente para análisis en menos de un segundo junto a tu aplicación.
Autoalojar Spice en tu propio VPS proporciona a los agentes de IA y a las canalizaciones RAG un único punto final SQL y HTTP sobre datos federados sin tarifas de nube por consulta ni enviar registros sensibles a un servicio gestionado. Los conjuntos de datos, las aceleraciones, las incrustaciones y los modelos se declaran en un único manifiesto spicepod.yaml.
Funciones clave de Spice AI
Motor SQL federado
Consultar Postgres, S3, MySQL, Snowflake, Databricks y docenas de fuentes más de forma conjunta a través de un único punto final SQL con tecnología de Apache DataFusion.
Aceleración de datos local
Materializar conjuntos de datos activos en Arrow, DuckDB o SQLite junto a tu aplicación para servir consultas analíticas con latencia de milisegundos.
Inferencia de LLM integrada
Ejecuta modelos de chat y de incrustación de peso abierto a través de una API HTTP compatible con OpenAI directamente dentro del entorno de ejecución, sin necesidad de un servidor de modelos separado.
Búsqueda con IA y RAG
Combina la búsqueda de similitud vectorial con filtros SQL en una sola consulta para potenciar la generación aumentada por recuperación basada en tus datos operativos en tiempo real.
Arrow Flight gRPC
Transmite grandes conjuntos de resultados a clientes de analítica con Apache Arrow de copia cero sobre Flight para acceso a datos de alto rendimiento junto con la API REST.
Spicepods declarativos
Define conjuntos de datos, aceleraciones, modelos y programas de actualización en un único manifiesto YAML que permita el control de versiones y sea reproducible en todos los entornos.
¿Por qué ejecutar Spice AI en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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