Instala Dify con un solo clic.
Plataforma de aplicaciones LLM de cÃ³digo abierto para construir flujos de trabajo de IA, pipelines RAG y chatbots visualmente.
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Todo lo que necesitas y mÃ¡s con tu plan
Todo lo que puedes crear con Dify
Dify es la plataforma de desarrollo de aplicaciones LLM de cÃ³digo abierto mÃ¡s popular del mundo, que proporciona una interfaz visual para crear flujos de trabajo de IA, pipelines RAG, agentes de IA y aplicaciones de chatbot. Con soporte para mÃ¡s de 100 proveedores de LLM, incluyendo OpenAI, Anthropic, Google Gemini y modelos locales a travÃ©s de Ollama, Dify permite a los equipos prototipar e implementar aplicaciones de IA de grado de producciÃ³n sin escribir cÃ³digo de orquestaciÃ³n complejo.
Alojar Dify en tu propio VPS garantiza que todos los documentos, embeddings, conversaciones y claves API permanezcan bajo tu control total. Esta implementaciÃ³n incluye una base de datos vectorial Weaviate integrada para bÃºsqueda semÃ¡ntica, ejecuciÃ³n de cÃ³digo en entorno aislado y protecciÃ³n SSRF para un desarrollo seguro de aplicaciones de IA.
Funciones clave de Dify
Editor visual de flujo de trabajo
Crea pipelines de IA complejos encadenando llamadas a LLM, integraciones de API y lÃ³gica condicional arrastrando y soltando.
Flujo RAG
Ingiere documentos, genera incrustaciones y recupera conocimiento relevante con la base de datos vectorial Weaviate integrada.
Marco de agentes de IA
Crea agentes autÃ³nomos con capacidades de llamada a herramientas para bÃºsqueda web, ejecuciÃ³n de cÃ³digo y API externas.
100+ proveedores de LLM
ConÃ©ctate a OpenAI, Anthropic, Google, Mistral y modelos locales a travÃ©s de Ollama con balanceo de carga de modelos y conmutaciÃ³n por error.
EjecuciÃ³n de cÃ³digo en un entorno aislado
Ejecuta Python y JavaScript de forma segura en un entorno aislado con protecciÃ³n SSRF integrada.
Estudio de ingenierÃa de prompts
DiseÃ±a, versiona y prueba A/B indicaciones con un panel de observabilidad para registrar y rastrear.
Â¿Por quÃ© ejecutar Dify en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicaciÃ³n al instante con una configuraciÃ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciÃ³n DDoS y monitorizaciÃ³n continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicaciÃ³n al instante con una configuraciÃ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciÃ³n DDoS y monitorizaciÃ³n continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
El mejor hosting VPS con Docker
Â¡Estoy increÃblemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfecciÃ³n. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte tÃ©cnico ha sido rÃ¡pido, competente y realmente servicial.
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