Hasta un 69% de descuento en Dify

Instala Dify con un solo clic.

Plataforma de aplicaciones LLM de cÃ³digo abierto para construir flujos de trabajo de IA, pipelines RAG y chatbots visualmente.

Lanza tu aplicaciÃ³n al instante
Backups automÃ¡ticos semanales gratis
VPS administrado con IA
7,79â‚¬/mes
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GarantÃ­a de reembolso de 30 dÃ­as
Instala Dify con un solo clic.

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MÃ¡s vendido
-65%
KVM 2
21,99â‚¬
7,79â‚¬/mes
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Se renueva a 14,99 â‚¬/mes durante 2 aÃ±os. Cancela cuando quieras.
2 nÃºcleos de vCPU
8 GB de RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
35,99â‚¬
10,99â‚¬/mes
Elegir plan
Se renueva a 27,99 â‚¬/mes durante 2 aÃ±os. Cancela cuando quieras.
4 nÃºcleos de vCPU
16 GB de RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-66%
KVM 8
64,99â‚¬
21,99â‚¬/mes
Elegir plan
Se renueva a 49,99 â‚¬/mes durante 2 aÃ±os. Cancela cuando quieras.
8 nÃºcleos de vCPU
32 GB de RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda
MÃ¡s vendido
-65%
KVM 2
21,99â‚¬
7,79â‚¬/mes
Elegir plan
Se renueva a 14,99 â‚¬/mes durante 2 aÃ±os. Cancela cuando quieras.
2 nÃºcleos de vCPU
8 GB de RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
35,99â‚¬
10,99â‚¬/mes
Elegir plan
Se renueva a 27,99 â‚¬/mes durante 2 aÃ±os. Cancela cuando quieras.
4 nÃºcleos de vCPU
16 GB de RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-66%
KVM 8
64,99â‚¬
21,99â‚¬/mes
Elegir plan
Se renueva a 49,99 â‚¬/mes durante 2 aÃ±os. Cancela cuando quieras.
8 nÃºcleos de vCPU
32 GB de RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda

Todo lo que necesitas y mÃ¡s con tu plan

Administrador de Docker
Acceso rÃ¡pido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pÃºblica
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis durante 1 aÃ±o
Administrador de Docker
Acceso rÃ¡pido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pÃºblica
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis durante 1 aÃ±o

Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Todo lo que puedes crear con Dify

Dify es la plataforma de desarrollo de aplicaciones LLM de cÃ³digo abierto mÃ¡s popular del mundo, que proporciona una interfaz visual para crear flujos de trabajo de IA, pipelines RAG, agentes de IA y aplicaciones de chatbot. Con soporte para mÃ¡s de 100 proveedores de LLM, incluyendo OpenAI, Anthropic, Google Gemini y modelos locales a travÃ©s de Ollama, Dify permite a los equipos prototipar e implementar aplicaciones de IA de grado de producciÃ³n sin escribir cÃ³digo de orquestaciÃ³n complejo.

Alojar Dify en tu propio VPS garantiza que todos los documentos, embeddings, conversaciones y claves API permanezcan bajo tu control total. Esta implementaciÃ³n incluye una base de datos vectorial Weaviate integrada para bÃºsqueda semÃ¡ntica, ejecuciÃ³n de cÃ³digo en entorno aislado y protecciÃ³n SSRF para un desarrollo seguro de aplicaciones de IA.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de Dify

Editor visual de flujo de trabajo

Crea pipelines de IA complejos encadenando llamadas a LLM, integraciones de API y lÃ³gica condicional arrastrando y soltando.

Flujo RAG

Ingiere documentos, genera incrustaciones y recupera conocimiento relevante con la base de datos vectorial Weaviate integrada.

Marco de agentes de IA

Crea agentes autÃ³nomos con capacidades de llamada a herramientas para bÃºsqueda web, ejecuciÃ³n de cÃ³digo y API externas.

100+ proveedores de LLM

ConÃ©ctate a OpenAI, Anthropic, Google, Mistral y modelos locales a travÃ©s de Ollama con balanceo de carga de modelos y conmutaciÃ³n por error.

EjecuciÃ³n de cÃ³digo en un entorno aislado

Ejecuta Python y JavaScript de forma segura en un entorno aislado con protecciÃ³n SSRF integrada.

Estudio de ingenierÃ­a de prompts

DiseÃ±a, versiona y prueba A/B indicaciones con un panel de observabilidad para registrar y rastrear.

Â¿Por quÃ© ejecutar Dify en Hostinger?

Publica con un clic

Lanza tu aplicaciÃ³n al instante con una configuraciÃ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciÃ³n DDoS y monitorizaciÃ³n continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Publica con un clic

Lanza tu aplicaciÃ³n al instante con una configuraciÃ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciÃ³n DDoS y monitorizaciÃ³n continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

UbicaciÃ³n de servidor recomendada:

Comprobando...

Lanzamiento local. Crecimiento global.

Elige un servidor cercano a tu pÃºblico para mejorar la velocidad de carga. Contamos con centros de datos en NorteamÃ©rica, Europa, Asia y SudamÃ©rica.
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Lanzamiento local. Crecimiento global.

El mejor hosting VPS con Docker

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PruÃ©balo sin riesgos con nuestra garantÃ­a de reembolso de 30 dÃ­as. Consulta nuestra polÃ­tica de reembolsos para saber mÃ¡s.

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