Implementa OmniRoute con un solo clic.
Pasarela de IA autohospedada que enruta cualquier LLM a través de un único punto final compatible con OpenAI, con fallback inteligente y compresión de tokens.
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Todo lo que necesitas y más con tu plan
Todo lo que puedes crear con OmniRoute
OmniRoute es una puerta de enlace de IA autohospedada que unifica más de 230 proveedores de modelos detrás de un único punto final compatible con OpenAI. Dirige Claude Code, Codex, Cursor, Cline o Copilot a una URL y OmniRoute enruta cada solicitud al mejor modelo disponible —incluyendo docenas de niveles gratuitos de Claude, GPT y Gemini— con un respaldo automático cuando un proveedor falla o alcanza un límite.
Su compresión apilada RTK y Caveman recorta entre el 15 y el 95% de los tokens antes de que las solicitudes salgan de tu servidor, reduciendo costes y latencia, mientras que las API MCP, A2A y multimodales mantienen los flujos de trabajo avanzados en funcionamiento. Ejecutar OmniRoute en tu propio VPS significa que tus claves API, reglas de enrutamiento y datos de uso permanecen bajo tu control en lugar de un proxy alojado.
Funciones clave de OmniRoute
Un punto final unificado
Ofrecer una única API compatible con OpenAI y conectar Claude Code, Codex, Cursor, Cline o Copilot sin configuración por herramienta.
Más de 231 proveedores
Enruta solicitudes a través de más de 231 proveedores de modelos, incluyendo más de 50 niveles gratuitos de Claude, GPT y Gemini.
Reserva automática inteligente
Reintentar automáticamente en otro proveedor cuando uno falla, alcanza el límite de velocidad o devuelve un error, manteniendo tus agentes en funcionamiento.
Compresión de tokens
La compresión Stacked RTK y Caveman reduce entre el 15 y el 95% de los tokens por solicitud para reducir costes y acelerar las respuestas.
MCP y multimodal
Las API de MCP, A2A y multimodales integradas te permiten conectar OmniRoute con las herramientas de los agentes y los flujos de trabajo de imagen o audio.
¿Por qué ejecutar OmniRoute en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
El mejor hosting VPS con Docker
¡Estoy increíblemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfección. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte técnico ha sido rápido, competente y realmente servicial.
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