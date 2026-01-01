Crafty Controller es una interfaz gráfica de usuario web de código abierto para gestionar servidores de Minecraft Java y Bedrock desde un único panel de control. Evita tener que alternar entre sesiones SSH y pestañas de pantalla, ofreciendo consolas en vivo por servidor, un gestor de archivos integrado, tareas programadas y copias de seguridad con un solo clic, todo ello envuelto en una interfaz web limpia con acceso multiusuario basado en roles.

Alojar Crafty en tu propio VPS mantiene la propiedad total de tus mundos, configuraciones de plugins y datos de jugadores en hardware que controlas. Puedes iniciar nuevos servidores a partir de tipos de jar populares — vanilla, Paper, Spigot, Forge y Bedrock — sin salir del navegador, y compartir la administración con alcance limitado con amigos o moderadores utilizando permisos granulares.