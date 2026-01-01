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Panel de control web para crear, configurar y operar múltiples servidores de Minecraft Java y Bedrock desde un único panel de control.

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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Todo lo que puedes crear con Crafty Controller

Crafty Controller es una interfaz gráfica de usuario web de código abierto para gestionar servidores de Minecraft Java y Bedrock desde un único panel de control. Evita tener que alternar entre sesiones SSH y pestañas de pantalla, ofreciendo consolas en vivo por servidor, un gestor de archivos integrado, tareas programadas y copias de seguridad con un solo clic, todo ello envuelto en una interfaz web limpia con acceso multiusuario basado en roles.

Alojar Crafty en tu propio VPS mantiene la propiedad total de tus mundos, configuraciones de plugins y datos de jugadores en hardware que controlas. Puedes iniciar nuevos servidores a partir de tipos de jar populares — vanilla, Paper, Spigot, Forge y Bedrock — sin salir del navegador, y compartir la administración con alcance limitado con amigos o moderadores utilizando permisos granulares.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de Crafty Controller

Control de múltiples servidores

Inicia, monitoriza y opera múltiples servidores de Minecraft Java y Bedrock en paralelo desde un único panel de control.

Consola basada en web

Transmite registros de servidor en vivo y envía comandos desde el navegador, con historial consultable y salida codificada por colores por servidor.

Tareas programadas

Automatiza las copias de seguridad, los reinicios y la ejecución de comandos en programaciones estilo cron para mantener los servidores en buen estado sin intervención manual.

Acceso basado en roles

Define usuarios con permisos de alcance limitado para que los moderadores y los miembros de la comunidad puedan ayudar a operar servidores sin credenciales de root o sensibles.

Gestor de archivos

Explora, edita, sube y descarga archivos del servidor —mundos, plugins, configuraciones— directamente en el navegador sin clientes SSH o SFTP.

¿Por qué ejecutar Crafty Controller en Hostinger?

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Maxim Shishkin
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