Implementa ArchivesSpace con un solo clic.
Sistema de gestión de información de archivos de código abierto para gestionar manuscritos, registros y objetos digitales.
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Todo lo que necesitas y más con tu plan
Todo lo que puedes crear con ArchivesSpace
ArchivesSpace es el principal sistema de gestión de información de archivos de código abierto, creado por archiveros para archiveros. Combina el ingreso, la organización, la descripción y el descubrimiento público en una única aplicación que soporta el ciclo de vida archivístico completo — desde la donación inicial hasta el acceso en línea por parte de los investigadores.
Alojar ArchivesSpace en tu propio VPS mantiene las guías de archivo, los registros de ingreso y los datos de los usuarios bajo el control de tu institución, sin tarifas por registro ni dependencia de un proveedor. La interfaz de personal incluida, el portal de acceso público, la API REST y el punto final OAI-PMH le dan a tu archivo una plataforma completa de descripción y descubrimiento lista para usar.
Funciones clave de ArchivesSpace
Descripción archivística
Crear y gestionar recursos, ingresos, objetos archivísticos y objetos digitales siguiendo los estándares DACS, ISAD(G) e ISAAR(CPF).
Portal de acceso público
Los investigadores exploran instrumentos de descripción, buscan en colecciones y visualizan objetos digitales a través de una interfaz de descubrimiento pública integrada.
Exportación de EAD y MARCXML
Exporta los registros de recursos como EAD 2002, EAD3, MARCXML, MODS o Dublin Core para la integración con capas de descubrimiento y catálogos consorciados.
Recolección OAI-PMH
Exponer metadatos descriptivos a través de OAI-PMH para que agregadores como DPLA o Europeana puedan recolectar colecciones automáticamente.
REST API
Una API REST JSON documentada potencia las integraciones con sistemas de preservación digital, pipelines ETL y front-ends personalizados.
¿Por qué ejecutar ArchivesSpace en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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