Implementa Apollo con un solo clic.
Editor de anotación genómica colaborativo en tiempo real diseñado para equipos de investigación biológica distribuidos.
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Todo lo que necesitas y más con tu plan
Todo lo que puedes crear con Apollo
Apollo es la plataforma de código abierto líder para la anotación genómica impulsada por la comunidad, desarrollada por el proyecto Generic Model Organism Database (GMOD). Construida en torno a un visor impulsado por JBrowse, permite a los curadores de diferentes instituciones editar modelos genéticos, transcripciones y características en genomas de referencia compartidos de forma simultánea — con cada cambio rastreado, atribuido y visible al instante para los colaboradores.
Alojar Apollo en tu propio VPS mantiene los datos de anotación propietarios dentro de tu infraestructura en lugar de en servidores de terceros. Los laboratorios de investigación, consorcios y equipos de biotecnología obtienen una única base de datos de anotación autorizada, permisos granulares por organismo y un historial de curación que poseen por completo — sin compartir datos genómicos sensibles externamente.
Funciones clave de Apollo
Coedición en tiempo real
Múltiples curadores editan el mismo genoma simultáneamente, y los cambios se transmiten instantáneamente a través de la sincronización basada en WebSockets.
Visor con tecnología JBrowse
Basado en el navegador de genomas JBrowse, lo que proporciona a los curadores una navegación de pistas, búsqueda y visualización de secuencias familiares, lista para usar.
Permisos por organismo
El acceso granular basado en roles permite a los administradores asignar derechos de lectura, escritura o administración por organismo y por grupo de usuarios.
Historial de anotaciones
Cada edición de transcripción, comentario y cambio de función se registra con el autor y la marca de tiempo, lo que permite una auditoría completa y flujos de trabajo de deshacer.
Importación de GFF3 y FASTA
Carga genomas de referencia y anotaciones existentes a través de formatos bioinformáticos estándar sin necesidad de conversión propietaria.
¿Por qué ejecutar Apollo en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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