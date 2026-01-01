Hasta un 69% de descuento en Apollo

Implementa Apollo con un solo clic.

Editor de anotación genómica colaborativo en tiempo real diseñado para equipos de investigación biológica distribuidos.

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Backups automáticos semanales gratis
VPS administrado con IA
5,49  /mes
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-69%
KVM 1
17,99 
5,49  /mes
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Se renueva a 11,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-64%
KVM 2
21,99 
7,99  /mes
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Se renueva a 14,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB de RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
35,99 
10,99  /mes
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Se renueva a 27,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB de RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-66%
KVM 8
64,99 
21,99  /mes
Elegir plan
Se renueva a 49,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB de RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda
-69%
KVM 1
17,99 
5,49  /mes
Elegir plan
Se renueva a 11,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-64%
KVM 2
21,99 
7,99  /mes
Elegir plan
Se renueva a 14,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB de RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
35,99 
10,99  /mes
Elegir plan
Se renueva a 27,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB de RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-66%
KVM 8
64,99 
21,99  /mes
Elegir plan
Se renueva a 49,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB de RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda

Todo lo que necesitas y más con tu plan

Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis durante 1 año
Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis durante 1 año

Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Todo lo que puedes crear con Apollo

Apollo es la plataforma de código abierto líder para la anotación genómica impulsada por la comunidad, desarrollada por el proyecto Generic Model Organism Database (GMOD). Construida en torno a un visor impulsado por JBrowse, permite a los curadores de diferentes instituciones editar modelos genéticos, transcripciones y características en genomas de referencia compartidos de forma simultánea — con cada cambio rastreado, atribuido y visible al instante para los colaboradores.

Alojar Apollo en tu propio VPS mantiene los datos de anotación propietarios dentro de tu infraestructura en lugar de en servidores de terceros. Los laboratorios de investigación, consorcios y equipos de biotecnología obtienen una única base de datos de anotación autorizada, permisos granulares por organismo y un historial de curación que poseen por completo — sin compartir datos genómicos sensibles externamente.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de Apollo

Coedición en tiempo real

Múltiples curadores editan el mismo genoma simultáneamente, y los cambios se transmiten instantáneamente a través de la sincronización basada en WebSockets.

Visor con tecnología JBrowse

Basado en el navegador de genomas JBrowse, lo que proporciona a los curadores una navegación de pistas, búsqueda y visualización de secuencias familiares, lista para usar.

Permisos por organismo

El acceso granular basado en roles permite a los administradores asignar derechos de lectura, escritura o administración por organismo y por grupo de usuarios.

Historial de anotaciones

Cada edición de transcripción, comentario y cambio de función se registra con el autor y la marca de tiempo, lo que permite una auditoría completa y flujos de trabajo de deshacer.

Importación de GFF3 y FASTA

Carga genomas de referencia y anotaciones existentes a través de formatos bioinformáticos estándar sin necesidad de conversión propietaria.

¿Por qué ejecutar Apollo en Hostinger?

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Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

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Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Ubicación de servidor recomendada:

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Lanzamiento local. Crecimiento global.

Elige un servidor cercano a tu público para mejorar la velocidad de carga. Contamos con centros de datos en Norteamérica, Europa, Asia y Sudamérica.
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