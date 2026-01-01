Instala DuckDNS con un solo clic.
Cliente DNS dinámico gratuito que mantiene automáticamente tu dominio apuntando a tu dirección IP actual sin una IP estática.
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Duck DNS es un servicio DNS dinámico gratuito en el que confían millones de usuarios de laboratorios caseros y autohospedadores para mantener un acceso fiable a servidores y dispositivos detrás de conexiones a internet residenciales. La mayoría de los proveedores de internet (ISP) asignan direcciones IP cambiantes, pero Duck DNS lo soluciona monitorizando continuamente tu IP pública y actualizando el subdominio elegido en el momento en que cambia, todo ello sin coste alguno.
Esta plantilla ejecuta el contenedor cliente oficial de Duck DNS en modo de red de host, lo que le proporciona una visibilidad precisa de la IP. La configuración persiste entre reinicios para que la configuración de tu subdominio y token nunca se pierda. Ya sea que necesites acceso estable a un servidor casero, un proyecto de Raspberry Pi o una aplicación VPS autohospedada, Duck DNS elimina la necesidad de pagar por una IP estática o un servicio DDNS comercial.
Funciones clave de DuckDNS
Actualizaciones automáticas de IP
Detecta cuando tu dirección IP pública cambia y actualiza tu subdominio de Duck DNS inmediatamente, manteniendo el acceso ininterrumpido.
Compatibilidad con IPv4 e IPv6
Funciona con ambas familias de direcciones, para que tu subdominio se mantenga actualizado independientemente de la asignación de versión IP de tu ISP.
Múltiples subdominios
Gestiona varios subdominios de Duck DNS en un único contenedor proporcionando una lista de nombres de subdominios separada por comas.
Funcionamiento continuo de VPS
Funcionar en un VPS garantiza que las actualizaciones se activen según lo programado 24/7, incluso cuando el equipo de red doméstico se reinicia o pierde energía.
Configuración persistente
Almacena tu token y la configuración de subdominio en un volumen dedicado para que el cliente se reanude correctamente después de los reinicios del contenedor.
¿Por qué ejecutar DuckDNS en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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