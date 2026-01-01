Duck DNS es un servicio DNS dinámico gratuito en el que confían millones de usuarios de laboratorios caseros y autohospedadores para mantener un acceso fiable a servidores y dispositivos detrás de conexiones a internet residenciales. La mayoría de los proveedores de internet (ISP) asignan direcciones IP cambiantes, pero Duck DNS lo soluciona monitorizando continuamente tu IP pública y actualizando el subdominio elegido en el momento en que cambia, todo ello sin coste alguno.

Esta plantilla ejecuta el contenedor cliente oficial de Duck DNS en modo de red de host, lo que le proporciona una visibilidad precisa de la IP. La configuración persiste entre reinicios para que la configuración de tu subdominio y token nunca se pierda. Ya sea que necesites acceso estable a un servidor casero, un proyecto de Raspberry Pi o una aplicación VPS autohospedada, Duck DNS elimina la necesidad de pagar por una IP estática o un servicio DDNS comercial.