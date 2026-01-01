Atlas CMMS es un Sistema de Gestión de Mantenimiento Asistido por Ordenador (CMMS) autohospedado, diseñado para equipos de instalaciones, fabricación, sanidad, hostelería y servicios públicos. Centraliza las órdenes de trabajo, los programas de mantenimiento preventivo, los registros de equipos, el inventario de piezas y las solicitudes de servicio para que técnicos y gerentes compartan una única fuente de verdad en lugar de hacer malabares con hojas de cálculo, registros en papel e hilos de correo electrónico.

El autohospedaje en tu propio VPS mantiene los datos sensibles de los activos, los registros de los técnicos y el historial de mantenimiento bajo tu control total, sin tarifas por usuario y sin dependencia del proveedor. Spring Boot impulsa el backend, React controla la aplicación web, y una aplicación móvil complementaria permite a los técnicos de campo trabajar sin conexión y sincronizar cuando se reconectan.