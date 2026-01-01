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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Todo lo que puedes crear con BunkerM

BunkerM empaqueta Eclipse Mosquitto con un panel de gestión completo en un único contenedor, para que obtengas un broker MQTT listo para producción sin editar manualmente los archivos de configuración o instalar una interfaz de usuario separada. La interfaz web incluida gestiona la seguridad dinámica, las ACLs de cliente y rol, la exploración de temas en vivo y el historial de mensajes con reproducción — todo ello respaldado por un almacén SQLite local que captura cada mensaje publicado.

Alojar BunkerM en tu propio VPS mantiene la telemetría del dispositivo, las reglas ACL y los mensajes históricos en una infraestructura que controlas, con clientes ilimitados y sin tarifas por mensaje. La imagen incluye un detector de anomalías estadísticas y un motor de automatización local para publicaciones basadas en cron y observadores basados en condiciones, todo funcionando dentro del contenedor sin dependencia de la nube.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de BunkerM

Mosquitto con interfaz web

Incluye Eclipse Mosquitto y un panel de gestión completo en un solo contenedor, con compatibilidad para MQTT 3.1.1 y MQTT 5 de serie.

Editor dinámico de ACL

Crea clientes, roles y grupos con reglas de publicación y suscripción granulares desde el navegador, con exportación e importación JSON para copias de seguridad.

Explorador MQTT

Explora el árbol de temas en vivo, inspecciona las cargas útiles retenidas con metadatos de QoS y publica mensajes directamente desde el panel de control.

Historial de mensajes y reproducción

Cada mensaje publicado se captura en un almacén local de SQLite con filtros de temas, búsqueda de texto libre y una acción de reproducción con un solo clic.

Detección inteligente de anomalías

Un motor estadístico local monitoriza las tasas de publicación y las líneas base de los temas, generando alertas sobre picos, desviaciones y silencios inesperados.

¿Por qué ejecutar BunkerM en Hostinger?

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Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

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Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

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El mejor hosting VPS con Docker

Gad Iradufasha
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¡Estoy increíblemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfección. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte técnico ha sido rápido, competente y realmente servicial.

Maxim Shishkin
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Todo va perfecto con Hostinger, el chatbot con IA y la asistencia humana se complementan de maravilla. El VPS es increíble, siempre estable. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Enhorabuena! 🚀

Noel
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¡Por fin un proveedor de hosting VPS que lo hace bien! Tiene buenos precios, un panel de control excelente que respeta el tiempo de los usuarios, backups impecables, un buen soporte y es totalmente estable.

Omkar
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Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.

Sylvain
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Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualización de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.

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El VPS de Hostinger es increíble. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae ni falla.

Martin K
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La empresa va muy bien, estoy muy conforme con los servicios que uso. No es tan cara como otras y tiene planes y VPS realmente buenos.

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