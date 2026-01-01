BunkerM empaqueta Eclipse Mosquitto con un panel de gestión completo en un único contenedor, para que obtengas un broker MQTT listo para producción sin editar manualmente los archivos de configuración o instalar una interfaz de usuario separada. La interfaz web incluida gestiona la seguridad dinámica, las ACLs de cliente y rol, la exploración de temas en vivo y el historial de mensajes con reproducción — todo ello respaldado por un almacén SQLite local que captura cada mensaje publicado.

Alojar BunkerM en tu propio VPS mantiene la telemetría del dispositivo, las reglas ACL y los mensajes históricos en una infraestructura que controlas, con clientes ilimitados y sin tarifas por mensaje. La imagen incluye un detector de anomalías estadísticas y un motor de automatización local para publicaciones basadas en cron y observadores basados en condiciones, todo funcionando dentro del contenedor sin dependencia de la nube.