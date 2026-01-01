Implementa BunkerM con un solo clic.
Broker MQTT Eclipse Mosquitto todo en uno con un panel de control web, gestión de ACL y monitorización en tiempo real.
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Todo lo que puedes crear con BunkerM
BunkerM empaqueta Eclipse Mosquitto con un panel de gestión completo en un único contenedor, para que obtengas un broker MQTT listo para producción sin editar manualmente los archivos de configuración o instalar una interfaz de usuario separada. La interfaz web incluida gestiona la seguridad dinámica, las ACLs de cliente y rol, la exploración de temas en vivo y el historial de mensajes con reproducción — todo ello respaldado por un almacén SQLite local que captura cada mensaje publicado.
Alojar BunkerM en tu propio VPS mantiene la telemetría del dispositivo, las reglas ACL y los mensajes históricos en una infraestructura que controlas, con clientes ilimitados y sin tarifas por mensaje. La imagen incluye un detector de anomalías estadísticas y un motor de automatización local para publicaciones basadas en cron y observadores basados en condiciones, todo funcionando dentro del contenedor sin dependencia de la nube.
Funciones clave de BunkerM
Mosquitto con interfaz web
Incluye Eclipse Mosquitto y un panel de gestión completo en un solo contenedor, con compatibilidad para MQTT 3.1.1 y MQTT 5 de serie.
Editor dinámico de ACL
Crea clientes, roles y grupos con reglas de publicación y suscripción granulares desde el navegador, con exportación e importación JSON para copias de seguridad.
Explorador MQTT
Explora el árbol de temas en vivo, inspecciona las cargas útiles retenidas con metadatos de QoS y publica mensajes directamente desde el panel de control.
Historial de mensajes y reproducción
Cada mensaje publicado se captura en un almacén local de SQLite con filtros de temas, búsqueda de texto libre y una acción de reproducción con un solo clic.
Detección inteligente de anomalías
Un motor estadístico local monitoriza las tasas de publicación y las líneas base de los temas, generando alertas sobre picos, desviaciones y silencios inesperados.
¿Por qué ejecutar BunkerM en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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