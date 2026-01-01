Implementa Domain Locker con una instalaciÃ³n de un solo clic.
Plataforma de cÃ³digo abierto para monitorizar y gestionar carteras de dominios con seguimiento automatizado de DNS, SSL y WHOIS.
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Todo lo que puedes crear con Domain Locker
Domain Locker es una plataforma autoalojada creada para desarrolladores, empresas y profesionales de TI que gestionan mÃºltiples nombres de dominio en diferentes registradores. Recopila automÃ¡ticamente registros DNS, detalles de certificados SSL, datos WHOIS, subdominios e informaciÃ³n de direcciones IP para cada dominio de tu cartera, dÃ¡ndote un Ãºnico lugar para hacer seguimiento del estado y el historial de los dominios.
Las integraciones de alerta â€”incluyendo correo electrÃ³nico, webhooks, Telegram y Signalâ€” te notifican de las prÃ³ximas caducidades, cambios de DNS y anomalÃas de seguridad antes de que se conviertan en incidentes. Los anÃ¡lisis interactivos y el seguimiento de costes completan el conjunto de funciones, convirtiendo a Domain Locker en una herramienta de operaciones completa para cualquiera que se tome en serio sus activos de dominio. El autoalojamiento mantiene todos esos datos sensibles de registradores y DNS totalmente bajo tu control.
Funciones clave de Domain Locker
MonitorizaciÃ³n automatizada de dominio
Recopila continuamente registros DNS, certificados SSL, datos WHOIS e informaciÃ³n de subdominios para que siempre tengas una vista actualizada de cada dominio.
Vencimiento y alertas de cambio
EnvÃa notificaciones a travÃ©s de correo electrÃ³nico, webhooks, Telegram o Signal cuando un dominio estÃ¡ cerca de caducar o un registro DNS cambia inesperadamente.
AuditorÃa de seguridad
Analiza las configuraciones de dominio en busca de configuraciones errÃ³neas y sugiere mejoras concretas para fortalecer tu configuraciÃ³n de DNS y certificados.
EstadÃsticas e historial
Los grÃ¡ficos y las lÃneas de tiempo interactivas muestran cÃ³mo las configuraciones de dominio y el rendimiento han evolucionado con el tiempo para facilitar la resoluciÃ³n de problemas.
Seguimiento de costos y activos
Registra los precios de compra, los costes de renovaciÃ³n y los valores de mercado estimados para que puedas gestionar las carteras de dominios como activos financieros.
Â¿Por quÃ© ejecutar Domain Locker en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicaciÃ³n al instante con una configuraciÃ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciÃ³n DDoS y monitorizaciÃ³n continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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