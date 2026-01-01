Domain Locker es una plataforma autoalojada creada para desarrolladores, empresas y profesionales de TI que gestionan mÃºltiples nombres de dominio en diferentes registradores. Recopila automÃ¡ticamente registros DNS, detalles de certificados SSL, datos WHOIS, subdominios e informaciÃ³n de direcciones IP para cada dominio de tu cartera, dÃ¡ndote un Ãºnico lugar para hacer seguimiento del estado y el historial de los dominios.

Las integraciones de alerta â€”incluyendo correo electrÃ³nico, webhooks, Telegram y Signalâ€” te notifican de las prÃ³ximas caducidades, cambios de DNS y anomalÃ­as de seguridad antes de que se conviertan en incidentes. Los anÃ¡lisis interactivos y el seguimiento de costes completan el conjunto de funciones, convirtiendo a Domain Locker en una herramienta de operaciones completa para cualquiera que se tome en serio sus activos de dominio. El autoalojamiento mantiene todos esos datos sensibles de registradores y DNS totalmente bajo tu control.