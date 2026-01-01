Implementa Trudesk con un solo clic.
Solución de mesa de ayuda y tickets de código abierto para organizar las solicitudes de soporte y mantener las cargas de trabajo manejables.
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Todo lo que necesitas y más con tu plan
Todo lo que puedes crear con Trudesk
Trudesk es una plataforma de soporte técnico de código abierto, construida con Node.js y MongoDB, diseñada para mantener las operaciones de soporte organizadas y sencillas. Ofrece una interfaz limpia de gestión de tickets donde los equipos pueden crear, asignar, priorizar y resolver solicitudes de soporte sin la complejidad de las alternativas empresariales. La integración con Elasticsearch permite una búsqueda rápida de texto completo en todos los tickets y actividades.
Alojar Trudesk en tu propio VPS mantiene todos los datos de los clientes bajo tu control, sin tarifas por puesto ni intercambio de datos con terceros. El primer visitante completa el asistente de configuración para configurar la conexión a la base de datos y crear la cuenta de administrador, lo que hace que la implementación inicial sea sencilla y segura.
Funciones clave de Trudesk
Gestión de tickets
Crea, asigna y haz un seguimiento de los tickets de soporte a lo largo de todo su ciclo de vida con niveles de prioridad, actualizaciones de estado y asignación de equipo.
Búsqueda de texto completo
La búsqueda impulsada por Elasticsearch permite a los agentes encontrar al instante tickets, comentarios e historial en todo el servicio de asistencia.
Colaboración en equipo
Asigna tickets a agentes o grupos específicos, añade notas internas y haz un seguimiento de toda la actividad en un hilo de conversación unificado.
Acceso basado en roles
Controla lo que los agentes y los clientes pueden ver y hacer con roles de usuario configurables y grupos de permisos.
Sistema de notificaciones
Mantén informados a los agentes y a los clientes con notificaciones por correo electrónico activadas por las actualizaciones de tickets, las asignaciones y los cambios de estado.
¿Por qué ejecutar Trudesk en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
El mejor hosting VPS con Docker
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