Implementa Domoticz con un solo clic.
Sistema de domótica de código abierto ligero para monitorizar y controlar dispositivos inteligentes para el hogar.
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Todo lo que necesitas y más con tu plan
Todo lo que puedes crear con Domoticz
Domoticz es un servidor ligero de domótica que te permite monitorizar y controlar una amplia gama de dispositivos de hogar inteligente: interruptores, sensores, termostatos, medidores de energía, estaciones meteorológicas y más, todo desde una única interfaz web. Es compatible con cientos de protocolos de hardware e integraciones, incluyendo Z-Wave, Zigbee, RFXCOM, medidores P1 y MQTT, lo que lo hace compatible con la mayoría de los ecosistemas de hogar inteligente populares.
Ejecutar Domoticz en tu propio VPS te da control total sobre tus reglas de automatización, datos históricos de sensores y acceso a dispositivos: sin dependencia de la nube, sin cuotas de suscripción y sin riesgos de privacidad de servicios de terceros. Su bajo consumo de recursos lo hace ideal para implementaciones siempre activas en un VPS modesto.
Funciones clave de Domoticz
Compatibilidad multi-protocolo de dispositivos
Conecta Z-Wave, Zigbee, RFXCOM, MQTT y cientos de otros protocolos de hardware desde una única interfaz unificada.
Motor de reglas de automatización
Crea reglas de automatización basadas en el tiempo, impulsadas por eventos y activadas por sensores sin escribir código, manteniendo tu hogar funcionando según tu horario.
Monitoreo de energía
Monitoriza el consumo de electricidad, gas y agua en tiempo real con gráficos integrados y almacenamiento de datos históricos impulsado por SQLite.
Paneles de control de clima y sensores
Visualiza datos de temperatura, humedad, viento, lluvia y calidad del aire de sensores locales o servicios meteorológicos en línea en paneles de control personalizables.
Interfaz optimizada para móviles
Accede y controla todos los dispositivos desde cualquier navegador o dispositivo móvil, con notificaciones push opcionales a través de servicios de terceros.
Soporte de plugins y scripting
Amplía la funcionalidad con plugins de Python y scripts de Lua para integrar hardware personalizado, API o lógica de automatización compleja.
¿Por qué ejecutar Domoticz en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
El mejor hosting VPS con Docker
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