Implementa EmonCMS con instalación en un clic.
Aplicación web de código abierto para registrar y visualizar datos de sensores de energía, temperatura y medioambientales a lo largo del tiempo.
Elige un plan VPS para EmonCMS
Todo lo que necesitas y más con tu plan
Todo lo que puedes crear con EmonCMS
EmonCMS es el backend de código abierto del proyecto OpenEnergyMonitor, construido específicamente para datos de energía, temperatura y medioambientales de series temporales. A diferencia de los paneles de control de propósito general, cada componente —desde las tuberías de procesamiento de entrada hasta los motores de almacenamiento PHPFina y PHPTimeSeries— está optimizado para años de datos de sensores de alta resolución en hardware modesto.
Alojar EmonCMS en un VPS mantiene las mediciones domésticas, solares, de bombas de calor y de IoT completamente bajo tu control, sin límites por feed ni suscripciones a la nube. El stack de MQTT broker, MariaDB y Redis incluido acepta datos de emonPi, emonTx, ESPHome, Home Assistant y cualquier sensor compatible con HTTP o MQTT.
Funciones clave de EmonCMS
Flujos de series temporales
Los motores personalizados de PHPFina y PHPTimeSeries almacenan años de lecturas de sensores de alta resolución de forma mucho más eficiente que una base de datos SQL general.
Entradas MQTT y HTTP
Recibe datos de emonPi, emonTx, ESPHome, Home Assistant o cualquier dispositivo que pueda publicar MQTT o llamar a una API HTTP.
Procesamiento de entrada
Cadenas de conversión de unidades, acumuladores de potencia a energía, límites de velocidad y feeds virtuales sin escribir código ni scripts externos.
Paneles de control y gráficos
Editor de panel de control de arrastrar y soltar con gráficos multiserie, medidores y gráficos de barras para la visualización de sensores en tiempo real e históricos.
Aplicaciones para el consumo de energía
Las aplicaciones preconfiguradas para energía solar fotovoltaica, bombas de calor, vehículos eléctricos y consumo doméstico revelan información valiosa sin necesidad de configuración manual.
API REST y exportaciones
Lee y escribe cada feed a través de una API REST documentada y exporta datos CSV sin procesar para análisis sin conexión o copia de seguridad.
¿Por qué ejecutar EmonCMS en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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