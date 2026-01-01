Alerta es una plataforma de gestión y consolidación de alertas de código abierto que reúne alertas de Prometheus, Nagios, Grafana, Zabbix, Sensu, CloudWatch y docenas de otras herramientas de monitorización en una única consola web en tiempo real. Al deduplicar y correlacionar las alertas entrantes, Alerta elimina las tormentas de alertas y ofrece a los equipos de guardia una visión clara de lo que realmente se está activando y lo que más importa.

Alojar Alerta en un VPS da a tu equipo de operaciones control total sobre la infraestructura de alertas, las políticas de retención y la autenticación, sin enviar datos de monitorización a un servicio de terceros. La multitenencia integrada significa que una instancia de Alerta puede servir a múltiples equipos o entornos de cliente simultáneamente.