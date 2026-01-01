Apache HertzBeat es una plataforma de observabilidad sin agente, impulsada por la comunidad, que monitoriza servidores, bases de datos, middleware, servicios en la nube y puntos finales HTTP y JMX personalizados a través de plantillas de protocolo configurables. En lugar de instalar colectores en cada objetivo, sondea los puntos finales a través de SSH, SNMP, JDBC, JMX, HTTP y docenas de otros protocolos, luego renderiza paneles, alertas y páginas de estado desde una interfaz unificada.

Alojar HertzBeat en tu propio VPS mantiene los datos de monitorización, las reglas de alerta y las credenciales de destino dentro de la infraestructura que controlas, sin precios por métrica ni dependencia del proveedor. La pila de PostgreSQL y VictoriaMetrics incluida almacena la configuración y las métricas de series temporales localmente, haciendo que la implementación sea completamente autónoma desde el primer día.