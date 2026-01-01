Despliega ClassroomIO con una instalación de un solo clic.
Sistema de gestión del aprendizaje de código abierto para el cumplimiento, la formación de clientes y los programas de formación de socios.
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Todo lo que necesitas y más con tu plan
Todo lo que puedes crear con ClassroomIO
ClassroomIO es un sistema de gestión del aprendizaje (LMS) totalmente de código abierto, diseñado para empresas que necesitan impartir formación de cumplimiento, academias de formación para clientes y programas de certificación para socios desde una única plataforma. Incluye cursos, lecciones, ejercicios ilimitados, espacios de trabajo multi-organización, certificados de marca y un creador de cursos con IA que redacta esquemas y contenido de lecciones por ti.
Alojar ClassroomIO en tu propio VPS mantiene los registros de los alumnos, los ID de los certificados y los datos de auditoría de la formación bajo tu control: sin tarifas por asiento, sin dependencia de proveedor y sin terceros entre tu organización y sus datos de formación. La pila se entrega con Postgres, Redis y almacenamiento de objetos compatible con S3, para que todo el LMS funcione sin servicios externos.
Funciones clave de ClassroomIO
Formación de cumplimiento
Realiza un seguimiento de los plazos, las renovaciones, los períodos de gracia y las exenciones con certificados de marca e identificaciones personalizadas para programas de formación regulados.
Creador de cursos con IA
Generar esquemas de cursos, contenido de las lecciones y tareas utilizando Gemini, GPT-4o o Claude, y luego refinar el resultado en el editor.
Tutor de lecciones de IA
El asistente con IA en la lección responde a las preguntas de los estudiantes en la página, basándose en el material del curso circundante.
Programas y Cohortes
Agrupa cursos en programas con objetivos, programación de cohortes, gestión de equipos y seguimiento compartido del progreso.
Espacios de trabajo multiorganizacionales
Gestiona organizaciones separadas con su propia marca, dominios personalizados y profesores desde una única instancia de ClassroomIO.
API REST y Webhooks
Inscribir usuarios, activar automatizaciones y recibir eventos como certificate.issued o enrollment.completed para integrar ClassroomIO en tu stack.
¿Por qué ejecutar ClassroomIO en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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