ClassroomIO es un sistema de gestión del aprendizaje (LMS) totalmente de código abierto, diseñado para empresas que necesitan impartir formación de cumplimiento, academias de formación para clientes y programas de certificación para socios desde una única plataforma. Incluye cursos, lecciones, ejercicios ilimitados, espacios de trabajo multi-organización, certificados de marca y un creador de cursos con IA que redacta esquemas y contenido de lecciones por ti.

Alojar ClassroomIO en tu propio VPS mantiene los registros de los alumnos, los ID de los certificados y los datos de auditoría de la formación bajo tu control: sin tarifas por asiento, sin dependencia de proveedor y sin terceros entre tu organización y sus datos de formación. La pila se entrega con Postgres, Redis y almacenamiento de objetos compatible con S3, para que todo el LMS funcione sin servicios externos.