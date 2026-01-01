Apache Answer es una plataforma de preguntas y respuestas de código abierto, construida con Go y React, diseñada para ayudar a equipos y comunidades a compartir conocimiento a través de una interfaz de preguntas y respuestas organizada y buscable. A diferencia de los foros genéricos, cada elemento —el etiquetado, la reputación, las herramientas de moderación y el sistema de plugins— está diseñado específicamente para la captura y recuperación estructurada de conocimiento.

Autoalojar Apache Answer mantiene el conocimiento interno de tu organización en tu propia infraestructura, libre de costos de licencia por usuario y de acceso de terceros a los datos. A medida que tu comunidad crece, controlas la configuración, las integraciones y el escalado sin estar limitado por la hoja de ruta de características o los niveles de precios de un proveedor SaaS.