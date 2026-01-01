Despliega Artalk con un solo clic.
Sistema de comentarios autoalojado ligero con un backend en Go y un widget de JavaScript de 40 KB que se incrusta en cualquier sitio web.
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Todo lo que puedes crear con Artalk
Artalk es un sistema de comentarios autoalojado que consiste en un servidor Go de alto rendimiento y un widget de JavaScript puro y minimalista que se incrusta en cualquier sitio web o blog con una sola etiqueta de script. A diferencia de las plataformas de comentarios basadas en la nube, Artalk mantiene todos los comentarios, datos de usuario e historial de moderación en una infraestructura que tú controlas — sin acceso de terceros, sin recolección de datos y sin cuotas de suscripción.
El backend es compatible con SQLite de forma predeterminada, con migración opcional a MySQL o PostgreSQL a medida que el tráfico crece. Se incluyen herramientas de moderación, notificaciones por correo electrónico, inicio de sesión social, filtrado de spam, CAPTCHA y una barra lateral de administración completa. El autoalojamiento en un VPS significa que los datos de tus comentarios siguen tus políticas de retención y privacidad, no los términos de servicio de una plataforma.
Funciones clave de Artalk
Incrustar en cualquier sitio web
Un único fragmento de JavaScript de 40 KB conecta cualquier sitio web o blog estático a tu instancia de Artalk — sin necesidad de dependencia de framework ni de paso de compilación.
Gestión multisitio
Una instancia de Artalk gestiona los comentarios en varios sitios web con cuentas de administrador separadas, colas de moderación y ajustes de notificación por sitio web.
Spam y CAPTCHA
Las integraciones integradas de filtrado de spam de Akismet, Tencent y Aliyun, además de las opciones de CAPTCHA de imagen, deslizante, reCAPTCHA, hCaptcha y Turnstile, protegen las secciones de comentarios de los bots.
Inicio de sesión social
Los comentaristas se autentican a través de GitHub, Google, Discord y otros 20 proveedores OAuth, lo que reduce la fricción y vincula los comentarios a identidades reales.
Barra lateral del Administrador
Una barra lateral integrada permite a los administradores del sitio revisar, aprobar, fijar y eliminar comentarios, gestionar usuarios y ver las estadísticas de la página sin salir de la interfaz de comentarios.
¿Por qué ejecutar Artalk en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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