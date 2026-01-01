Implementa Baikal con un solo clic.
Servidor CalDAV y CardDAV ligero y autoalojado para sincronizar calendarios, tareas y contactos en todos los dispositivos.
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Todo lo que necesitas y más con tu plan
Todo lo que puedes crear con Baikal
Baikal es un servidor CalDAV y CardDAV ligero y autohospedado, construido sobre la conocida biblioteca PHP sabre/dav. Proporciona un hogar privado para calendarios, eventos, tareas y contactos que se sincronizan con iOS, macOS, Android, Thunderbird, Outlook y cualquier otro cliente que utilice los protocolos estándar CalDAV y CardDAV.
Autohospedar Baikal en tu propio VPS mantiene los datos de programación personales y de equipo dentro de tu infraestructura en lugar de un servicio de calendario de terceros. Su huella es intencionadamente pequeña —un único contenedor PHP respaldado por SQLite o MySQL—, por lo que se adapta cómodamente a un VPS pequeño mientras sigue siendo compatible con múltiples usuarios, libretas de direcciones compartidas y control de acceso granular a través de la interfaz de administración (UI) integrada.
Funciones clave de Baikal
CalDAV y CardDAV
Sincronización de calendario y contactos compatible con estándares con iOS, macOS, Android, Thunderbird, Outlook, DAVx5 y cualquier otro cliente CalDAV/CardDAV.
Cuentas multiusuario
Crea cuentas de usuario separadas con sus propios calendarios, tareas y libretas de direcciones, todas gestionadas desde una única interfaz de administración web.
Colecciones compartidas
Comparte calendarios o libretas de direcciones específicos con otros usuarios en la misma instancia para la programación de equipos y la sincronización de contactos.
Huella ligera
Un único contenedor PHP ejecutando sabre/dav en SQLite o MySQL. Lo suficientemente pequeño como para ejecutarse junto a otros servicios autoalojados en un VPS modesto.
UI web de Admin
Gestiona usuarios, calendarios, libretas de direcciones y la configuración principal del servidor desde un panel de control integrado basado en navegador, en lugar de editar archivos de configuración.
¿Por qué ejecutar Baikal en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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