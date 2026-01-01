Hasta un 69% de descuento en Baikal

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Servidor CalDAV y CardDAV ligero y autoalojado para sincronizar calendarios, tareas y contactos en todos los dispositivos.

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VPS administrado con IA
7,99  € /mes
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Implementa Baikal con un solo clic.

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Más vendido
-64%
KVM 2
21,99  €
7,99  € /mes
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Obtén 24 meses por 191,76 € (valorado en 527,76 €). Se renueva por 14,99 €/mes.
2 núcleos de vCPU
8 GB de RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
35,99  €
10,99  € /mes
Elegir plan
Obtén 24 meses por 263,76 € (valorado en 863,76 €). Se renueva por 27,99 €/mes.
4 núcleos de vCPU
16 GB de RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-66%
KVM 8
64,99  €
21,99  € /mes
Elegir plan
Obtén 24 meses por 527,76 € (valorado en 1.559,76 €). Se renueva por 49,99 €/mes.
8 núcleos de vCPU
32 GB de RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda
Más vendido
-64%
KVM 2
21,99  €
7,99  € /mes
Elegir plan
Obtén 24 meses por 191,76 € (valorado en 527,76 €). Se renueva por 14,99 €/mes.
2 núcleos de vCPU
8 GB de RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
35,99  €
10,99  € /mes
Elegir plan
Obtén 24 meses por 263,76 € (valorado en 863,76 €). Se renueva por 27,99 €/mes.
4 núcleos de vCPU
16 GB de RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-66%
KVM 8
64,99  €
21,99  € /mes
Elegir plan
Obtén 24 meses por 527,76 € (valorado en 1.559,76 €). Se renueva por 49,99 €/mes.
8 núcleos de vCPU
32 GB de RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda

Todo lo que necesitas y más con tu plan

Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis durante 1 año
Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis durante 1 año

Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Todo lo que puedes crear con Baikal

Baikal es un servidor CalDAV y CardDAV ligero y autohospedado, construido sobre la conocida biblioteca PHP sabre/dav. Proporciona un hogar privado para calendarios, eventos, tareas y contactos que se sincronizan con iOS, macOS, Android, Thunderbird, Outlook y cualquier otro cliente que utilice los protocolos estándar CalDAV y CardDAV.

Autohospedar Baikal en tu propio VPS mantiene los datos de programación personales y de equipo dentro de tu infraestructura en lugar de un servicio de calendario de terceros. Su huella es intencionadamente pequeña —un único contenedor PHP respaldado por SQLite o MySQL—, por lo que se adapta cómodamente a un VPS pequeño mientras sigue siendo compatible con múltiples usuarios, libretas de direcciones compartidas y control de acceso granular a través de la interfaz de administración (UI) integrada.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de Baikal

CalDAV y CardDAV

Sincronización de calendario y contactos compatible con estándares con iOS, macOS, Android, Thunderbird, Outlook, DAVx5 y cualquier otro cliente CalDAV/CardDAV.

Cuentas multiusuario

Crea cuentas de usuario separadas con sus propios calendarios, tareas y libretas de direcciones, todas gestionadas desde una única interfaz de administración web.

Colecciones compartidas

Comparte calendarios o libretas de direcciones específicos con otros usuarios en la misma instancia para la programación de equipos y la sincronización de contactos.

Huella ligera

Un único contenedor PHP ejecutando sabre/dav en SQLite o MySQL. Lo suficientemente pequeño como para ejecutarse junto a otros servicios autoalojados en un VPS modesto.

UI web de Admin

Gestiona usuarios, calendarios, libretas de direcciones y la configuración principal del servidor desde un panel de control integrado basado en navegador, en lugar de editar archivos de configuración.

¿Por qué ejecutar Baikal en Hostinger?

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Ubicación de servidor recomendada:

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Lanzamiento local. Crecimiento global.

Elige un servidor cercano a tu público para mejorar la velocidad de carga. Contamos con centros de datos en Norteamérica, Europa, Asia y Sudamérica.
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Lanzamiento local. Crecimiento global.

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