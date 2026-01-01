MaxKB es una plataforma de código abierto para crear agentes de IA de bases de conocimientos empresariales impulsados por la Generación Aumentada por Recuperación (RAG). Procesa PDF, Word, Excel, Markdown y HTML en incrustaciones vectoriales y los conecta con el LLM de tu elección — OpenAI, Claude, Llama, Qwen, DeepSeek o un modelo local. Un motor de flujo de trabajo visual permite a los equipos implementar agentes inteligentes de preguntas y respuestas sin escribir código.

Autoalojar MaxKB en tu propio VPS mantiene los documentos propietarios, las interacciones con los clientes y el conocimiento empresarial completamente dentro de tu infraestructura, eliminando los costos de la nube por consulta y dándote control total sobre la selección de modelos y la privacidad de los datos.