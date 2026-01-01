Implementa Apache DevLake con un solo clic.
Plataforma de código abierto que agrega datos de más de 60 herramientas de desarrollo para calcular métricas DORA y visualizar el rendimiento del equipo de ingeniería.
Elige un plan VPS para Apache DevLake
Todo lo que necesitas y más con tu plan
Todo lo que puedes crear con Apache DevLake
Apache DevLake es una plataforma de análisis de ingeniería de código abierto que consolida datos de rastreadores de incidencias, hosts de código fuente, pipelines de CI/CD y herramientas de gestión de incidencias en un lago de datos unificado. Los equipos conectan GitHub, GitLab, Jira, Jenkins, PagerDuty y docenas de otras fuentes para calcular automáticamente las métricas DORA: frecuencia de despliegue, tiempo de entrega para cambios, tasa de fallos de cambio y tiempo medio de recuperación, junto con paneles de Grafana que visualizan el rendimiento del equipo a lo largo del tiempo.
Autoalojar DevLake mantiene toda la telemetría de ingeniería y las credenciales de integración en la infraestructura que controlas. Cada token de API y conexión OAuth se cifra en reposo utilizando una clave de tu propiedad, y todas las métricas se almacenan en una base de datos MySQL en tu servidor. Ningún dato sale de tu entorno a un servicio de análisis de terceros.
Funciones clave de Apache DevLake
Métricas DORA
Calcula automáticamente la frecuencia de despliegue, el tiempo de entrega para los cambios, la tasa de fallos en los cambios y el tiempo medio de recuperación desde herramientas conectadas. No se requiere recopilación manual de datos.
Paneles de control prediseñados
Los paneles de Grafana de serie visualizan las métricas DORA, el tiempo de ciclo de PR, la antigüedad de los errores y el estado de la pipeline de despliegue sin ninguna configuración tras la instalación.
Más de 60 plugins de fuentes de datos
Los conectores preconfigurados para GitHub, GitLab, Jira, Jenkins, PagerDuty, CircleCI, ArgoCD, SonarQube y más centralizan todos los datos de ingeniería en un solo lugar.
Métricas SQL personalizadas
Consulta el lago de datos normalizado con SQL plano para definir métricas específicas del equipo, filtros y paneles personalizados más allá de las vistas DORA integradas.
Almacenamiento encriptado de credenciales
Todos los tokens de API y las claves de OAuth están cifrados en reposo utilizando una clave autogenerada almacenada exclusivamente en tu base de datos MySQL autohospedada.
¿Por qué ejecutar Apache DevLake en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
El mejor hosting VPS con Docker
¡Estoy increíblemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfección. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte técnico ha sido rápido, competente y realmente servicial.
Todo va perfecto con Hostinger, el chatbot con IA y la asistencia humana se complementan de maravilla. El VPS es increíble, siempre estable. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Enhorabuena! 🚀
¡Por fin un proveedor de hosting VPS que lo hace bien! Tiene buenos precios, un panel de control excelente que respeta el tiempo de los usuarios, backups impecables, un buen soporte y es totalmente estable.
Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.
Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualización de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.
El VPS de Hostinger es increíble. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae ni falla.
La empresa va muy bien, estoy muy conforme con los servicios que uso. No es tan cara como otras y tiene planes y VPS realmente buenos.
Explora más aplicaciones para implementar
Ackee
Ackee es una herramienta de análisis autoalojada de Node.js para el seguimiento de sitios web centrada en la privacidad
Apache Superset
Apache Superset es una moderna plataforma de exploración y visualización de datos para BI