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Plataforma de código abierto que agrega datos de más de 60 herramientas de desarrollo para calcular métricas DORA y visualizar el rendimiento del equipo de ingeniería.

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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Todo lo que puedes crear con Apache DevLake

Apache DevLake es una plataforma de análisis de ingeniería de código abierto que consolida datos de rastreadores de incidencias, hosts de código fuente, pipelines de CI/CD y herramientas de gestión de incidencias en un lago de datos unificado. Los equipos conectan GitHub, GitLab, Jira, Jenkins, PagerDuty y docenas de otras fuentes para calcular automáticamente las métricas DORA: frecuencia de despliegue, tiempo de entrega para cambios, tasa de fallos de cambio y tiempo medio de recuperación, junto con paneles de Grafana que visualizan el rendimiento del equipo a lo largo del tiempo.

Autoalojar DevLake mantiene toda la telemetría de ingeniería y las credenciales de integración en la infraestructura que controlas. Cada token de API y conexión OAuth se cifra en reposo utilizando una clave de tu propiedad, y todas las métricas se almacenan en una base de datos MySQL en tu servidor. Ningún dato sale de tu entorno a un servicio de análisis de terceros.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de Apache DevLake

Métricas DORA

Calcula automáticamente la frecuencia de despliegue, el tiempo de entrega para los cambios, la tasa de fallos en los cambios y el tiempo medio de recuperación desde herramientas conectadas. No se requiere recopilación manual de datos.

Paneles de control prediseñados

Los paneles de Grafana de serie visualizan las métricas DORA, el tiempo de ciclo de PR, la antigüedad de los errores y el estado de la pipeline de despliegue sin ninguna configuración tras la instalación.

Más de 60 plugins de fuentes de datos

Los conectores preconfigurados para GitHub, GitLab, Jira, Jenkins, PagerDuty, CircleCI, ArgoCD, SonarQube y más centralizan todos los datos de ingeniería en un solo lugar.

Métricas SQL personalizadas

Consulta el lago de datos normalizado con SQL plano para definir métricas específicas del equipo, filtros y paneles personalizados más allá de las vistas DORA integradas.

Almacenamiento encriptado de credenciales

Todos los tokens de API y las claves de OAuth están cifrados en reposo utilizando una clave autogenerada almacenada exclusivamente en tu base de datos MySQL autohospedada.

¿Por qué ejecutar Apache DevLake en Hostinger?

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Maxim Shishkin
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Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.

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Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualización de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.

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