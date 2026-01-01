Hasta un 69% de descuento en Songloft

Despliega Songloft con un solo clic.

Servidor de música personal autoalojado con API compatible con Subsonic, sandbox de plugins JS y un reproductor web integrado.

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Backups automáticos semanales gratis
VPS administrado con IA
5,49/mes
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Garantía de reembolso de 30 días
Despliega Songloft con un solo clic.

Elige un plan VPS para Songloft

-69%
KVM 1
17,99
5,49/mes
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Se renueva a 11,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-64%
KVM 2
21,99
7,99/mes
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Se renueva a 14,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB de RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
35,99
10,99/mes
Elegir plan
Se renueva a 27,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB de RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-66%
KVM 8
64,99
21,99/mes
Elegir plan
Se renueva a 49,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB de RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda
-69%
KVM 1
17,99
5,49/mes
Elegir plan
Se renueva a 11,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-64%
KVM 2
21,99
7,99/mes
Elegir plan
Se renueva a 14,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB de RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
35,99
10,99/mes
Elegir plan
Se renueva a 27,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB de RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-66%
KVM 8
64,99
21,99/mes
Elegir plan
Se renueva a 49,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB de RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda

Todo lo que necesitas y más con tu plan

Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis durante 1 año
Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis durante 1 año

Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Todo lo que puedes crear con Songloft

Songloft es un servidor de música personal ligero escrito en Go que escanea tu biblioteca local, extrae carátulas y metadatos de archivos MP3, FLAC, WAV, APE, OGG y M4A, y transmite todo a través de una interfaz web integrada o cualquier cliente compatible con Subsonic. Un sandbox de plugins de QuickJS extiende el servidor con fuentes de audio personalizadas, proveedores de metadatos y control de dispositivos sin recompilar el binario.

Alojar Songloft por tu cuenta mantiene tu colección de música, historial de escucha y sesiones autenticadas con JWT completamente en tu VPS: sin telemetría, sin análisis de terceros y sin un catálogo comercial rotatorio que decida qué permanece disponible. El binario sin CGO funciona cómodamente en hardware de baja potencia mientras sigue gestionando la transcodificación sobre la marcha y las sesiones multidispositivo.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de Songloft

Soporte para la API de Subsonic

Conecta cualquier cliente móvil o de escritorio compatible con Subsonic y transmite tu biblioteca sin estar limitado a una única aplicación oficial.

Sandbox de plugin de JS

Los plugins basados en QuickJS con un modelo de permisos y recarga en caliente te permiten añadir fuentes de audio personalizadas, proveedores de metadatos e integraciones de dispositivos.

Escaneo de biblioteca local

El escaneo automático de carpetas extrae etiquetas y carátulas de archivos MP3, FLAC, WAV, APE, OGG y M4A para que tu biblioteca se mantenga actualizada a medida que añades pistas.

Reproductor web integrado

Un frontend web completo se incluye con la imagen completa, lo que te proporciona un reproductor basado en navegador listo para usar sin necesidad de implementar un cliente separado.

Autenticación JWT

La autenticación JWT de doble token con tokens de acceso y de actualización separados admite sesiones multidispositivo y revocación por dispositivo.

REST API con Swagger

Una API REST documentada con una UI de Swagger integrada facilita la integración de Songloft con clientes personalizados, automatizaciones y paneles de control.

¿Por qué ejecutar Songloft en Hostinger?

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Ubicación de servidor recomendada:

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Lanzamiento local. Crecimiento global.

Elige un servidor cercano a tu público para mejorar la velocidad de carga. Contamos con centros de datos en Norteamérica, Europa, Asia y Sudamérica.
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Lanzamiento local. Crecimiento global.

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