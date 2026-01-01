Percona Monitoring and Management (PMM) es una plataforma gratuita de código abierto diseñada específicamente para la observabilidad de bases de datos. Recopila métricas, análisis de consultas y datos de rendimiento de MySQL, PostgreSQL, MariaDB, MongoDB y ProxySQL, y luego muestra todo en paneles de Grafana preconstruidos con una profunda exploración por consulta. PMM incluye un motor de análisis de consultas (QAN) integrado que identifica consultas lentas, explica planes de ejecución y rastrea las huellas de las consultas a lo largo del tiempo, lo que brinda a los administradores de bases de datos la visibilidad que necesitan para ajustar el rendimiento sin herramientas de terceros.

Alojar PMM en tu propio VPS mantiene las credenciales sensibles de la base de datos y los datos de consulta completamente dentro de tu propia infraestructura. No hay tarifas por host, ni cargos por egreso de la nube, ni dependencia de un proveedor, solo control total sobre los períodos de retención, los umbrales de alerta y la personalización del panel.