Hasta un 69% de descuento en KitchenOwl

Implementa KitchenOwl con 1 clic.

Lista de la compra compartida autohospedada, gestor de recetas y planificador de comidas que mantiene a todo el hogar sincronizado desde cualquier dispositivo.

Lanza tu aplicación al instante
Backups automáticos semanales gratis
VPS administrado con IA
5,49/mes
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Garantía de reembolso de 30 días
Implementa KitchenOwl con 1 clic.

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-69%
KVM 1
17,99
5,49/mes
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Se renueva a 11,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-65%
KVM 2
21,99
7,79/mes
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Se renueva a 14,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB de RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
35,99
10,99/mes
Elegir plan
Se renueva a 27,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB de RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-66%
KVM 8
64,99
21,99/mes
Elegir plan
Se renueva a 49,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB de RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda
-69%
KVM 1
17,99
5,49/mes
Elegir plan
Se renueva a 11,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-65%
KVM 2
21,99
7,79/mes
Elegir plan
Se renueva a 14,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB de RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
35,99
10,99/mes
Elegir plan
Se renueva a 27,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB de RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-66%
KVM 8
64,99
21,99/mes
Elegir plan
Se renueva a 49,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB de RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda

Todo lo que necesitas y más con tu plan

Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis durante 1 año
Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis durante 1 año

Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Todo lo que puedes crear con KitchenOwl

KitchenOwl es una aplicación de código abierto autoalojada para hogares, que permite gestionar listas de la compra, recetas y planificación de comidas. El backend de Flask se combina con una interfaz de usuario (UI) web y móvil de Flutter para mantener las listas de la compra, el inventario de la despensa y las recetas guardadas sincronizadas en tiempo real en los dispositivos de cada miembro del hogar: teléfonos en la tienda, tabletas en la cocina y portátiles en cualquier otro lugar.

Alojar KitchenOwl tú mismo en tu propio VPS mantiene los hábitos de compra, las colecciones de recetas y las rutinas del hogar dentro de una infraestructura que tú controlas, en lugar de un SaaS de nivel gratuito que monetiza los datos de compra de los consumidores. La implementación en un solo contenedor incluye SQLite para un bajo consumo de recursos, admite hogares y recetas ilimitados, y se integra con aplicaciones móviles en iOS y Android para la edición de listas en la tienda.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de KitchenOwl

Listas de compras compartidas

Listas de la compra sincronizadas en tiempo real en teléfonos, tabletas y ordenadores portátiles para que todo el mundo vea la misma lista mientras compra o planifica.

Recetas y planificación de comidas

Guardar recetas (o importarlas desde URL), planificar comidas en un calendario y generar automáticamente una lista de la compra a partir de las recetas seleccionadas.

Seguimiento de la despensa

Controla los artículos que ya tienes para que la planificación de comidas los reste de la lista de la compra generada y evitar compras duplicadas.

Múltiples hogares

Gestiona hogares separados en una única instancia, cada uno con listas, recetas y miembros aislados para hogares compartidos o familias extensas.

Aplicaciones de iOS y Android

Las aplicaciones móviles propias se conectan a tu instancia autoalojada para actualizaciones rápidas de listas, compras sin conexión e introducción de artículos mediante código de barras.

Sugerencias inteligentes

Sugerencias de artículos y la ordenación inteligente por pasillos aceleran la creación de listas al aprender los artículos que tu hogar suele comprar juntos.

¿Por qué ejecutar KitchenOwl en Hostinger?

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Ubicación de servidor recomendada:

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Lanzamiento local. Crecimiento global.

Elige un servidor cercano a tu público para mejorar la velocidad de carga. Contamos con centros de datos en Norteamérica, Europa, Asia y Sudamérica.
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