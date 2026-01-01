M3DB es una base de datos de series temporales distribuida de código abierto construida originalmente en Uber para ingestar, almacenar y consultar miles de millones de métricas por segundo en miles de hosts. Combina un coordinador integrado respaldado por etcd con un motor TSDB de alta compresión diseñado específicamente para cargas de trabajo de monitorización, y expone una API de lectura y escritura remota compatible con Prometheus además de consultas PromQL a través del m3coordinator en el puerto 7201.

Autoalojar M3DB en tu propio VPS te proporciona una retención a largo plazo y rentable para métricas de Prometheus y Graphite, control total sobre los espacios de nombres y la replicación, y un binario único que puede escalar desde un nodo único a un clúster global multizona a medida que tus datos crecen.