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Base de datos distribuida de series temporales y backend de almacenamiento remoto de Prometheus desarrollada en Uber para métricas a escala planetaria.

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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Todo lo que puedes crear con M3DB

M3DB es una base de datos de series temporales distribuida de código abierto construida originalmente en Uber para ingestar, almacenar y consultar miles de millones de métricas por segundo en miles de hosts. Combina un coordinador integrado respaldado por etcd con un motor TSDB de alta compresión diseñado específicamente para cargas de trabajo de monitorización, y expone una API de lectura y escritura remota compatible con Prometheus además de consultas PromQL a través del m3coordinator en el puerto 7201.

Autoalojar M3DB en tu propio VPS te proporciona una retención a largo plazo y rentable para métricas de Prometheus y Graphite, control total sobre los espacios de nombres y la replicación, y un binario único que puede escalar desde un nodo único a un clúster global multizona a medida que tus datos crecen.

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Funciones clave de M3DB

Almacenamiento remoto de Prometheus

Utiliza M3DB como un backend a largo plazo de fácil integración para Prometheus a través de lectura remota y escritura remota, manteniendo años de métricas sin muestreo.

Motor de consulta PromQL

Consulta métricas almacenadas con PromQL nativo a través de m3coordinator, haciendo que M3DB sea compatible con Grafana y los paneles de control de Prometheus existentes.

TSDB de alta compresión

Un motor de almacenamiento columnar diseñado específicamente con compresión estilo Gorilla mantiene bajo el uso del disco incluso con millones de series temporales activas.

Espacios de nombres configurables

Define múltiples espacios de nombres con retención, tamaños de bloque y resolución independientes para equilibrar las consultas rápidas con los costes de almacenamiento a largo plazo.

Etcd incrustado

La imagen de nodo único incluye etcd integrado para la topología y la ubicación del clúster, eliminando la necesidad de un servicio de coordinación externo.

Ingesta de grafito

La ingesta integrada de Graphite Carbon permite a los equipos consolidar las métricas de Graphite y Prometheus en una única capa de almacenamiento con una API de consulta unificada.

¿Por qué ejecutar M3DB en Hostinger?

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Maxim Shishkin
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