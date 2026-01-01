Hasta un 69% de descuento en Apache Amoro

Despliega Apache Amoro con un solo clic.

Servicio de gestión de lakehouse de código abierto para tablas de Apache Iceberg, Mixed-Iceberg, Mixed-Hive y Paimon.

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VPS administrado con IA
5,49  /mes
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Despliega Apache Amoro con un solo clic.

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-69%
KVM 1
17,99 
5,49  /mes
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Se renueva a 11,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
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KVM 2
21,99 
7,99  /mes
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Se renueva a 14,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB de RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
35,99 
10,99  /mes
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Se renueva a 27,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB de RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-66%
KVM 8
64,99 
21,99  /mes
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Se renueva a 49,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB de RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda
-69%
KVM 1
17,99 
5,49  /mes
Elegir plan
Se renueva a 11,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-64%
KVM 2
21,99 
7,99  /mes
Elegir plan
Se renueva a 14,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB de RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
35,99 
10,99  /mes
Elegir plan
Se renueva a 27,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB de RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-66%
KVM 8
64,99 
21,99  /mes
Elegir plan
Se renueva a 49,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB de RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda

Todo lo que necesitas y más con tu plan

Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis durante 1 año
Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis durante 1 año

Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Todo lo que puedes crear con Apache Amoro

Apache Amoro es un proyecto incubado de Apache que añade una capa de autogestión sobre formatos de lakehouse abiertos, proporcionando un panel web unificado para catálogos, tablas y autooptimización continua. Se integra con Flink, Spark y Trino para que los equipos de plataforma puedan centralizar el mantenimiento de tablas, la compactación de archivos, la caducidad de instantáneas y las políticas de retención de datos en múltiples formatos de tabla desde un solo lugar.

El autoalojamiento de Amoro mantiene los metadatos del catálogo, las estadísticas de tablas y la actividad del optimizador en la infraestructura que tú controlas, libre de tarifas SaaS por tabla. La interfaz de usuario web incluida muestra los tamaños de las tablas, el progreso de la optimización, el historial de instantáneas y el acceso al terminal SQL, dando a los equipos de plataforma de datos una consola operativa que no existe en implementaciones puras de Iceberg o Paimon.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de Apache Amoro

Panel de control unificado de lakehouse

Explora catálogos, esquemas, tablas, instantáneas y particiones en formatos Iceberg, Mixed-Iceberg, Mixed-Hive y Paimon desde una única interfaz de usuario web sin escribir SQL.

Motor autooptimizable

Compacta continuamente archivos pequeños, fusiona eliminaciones y reescribe manifiestos en segundo plano para que las tablas de streaming y CDC se mantengan rápidas para las consultas sin trabajos de mantenimiento manuales.

Catálogo multiformato

Registra catálogos internos de Amoro o conéctate a catálogos existentes de Hive Metastore, AWS Glue, REST y Hadoop y gestiona cada formato de tabla compatible desde un único panel de control.

Contenedores de optimizador conectables

Ejecuta tareas de optimización en un contenedor local de forma predeterminada o escala a contenedores optimizadores externos de Flink, Spark o Kubernetes a medida que crecen los volúmenes de datos.

Terminal SQL integrado

Consulta e inspecciona tablas directamente desde el panel de control utilizando el terminal Spark local integrado, o conecta Kyuubi para un acceso SQL compartido de nivel de producción.

¿Por qué ejecutar Apache Amoro en Hostinger?

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Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

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Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Ubicación de servidor recomendada:

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Lanzamiento local. Crecimiento global.

Elige un servidor cercano a tu público para mejorar la velocidad de carga. Contamos con centros de datos en Norteamérica, Europa, Asia y Sudamérica.
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