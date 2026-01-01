Despliega Apache Amoro con un solo clic.
Servicio de gestión de lakehouse de código abierto para tablas de Apache Iceberg, Mixed-Iceberg, Mixed-Hive y Paimon.
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Todo lo que necesitas y más con tu plan
Todo lo que puedes crear con Apache Amoro
Apache Amoro es un proyecto incubado de Apache que añade una capa de autogestión sobre formatos de lakehouse abiertos, proporcionando un panel web unificado para catálogos, tablas y autooptimización continua. Se integra con Flink, Spark y Trino para que los equipos de plataforma puedan centralizar el mantenimiento de tablas, la compactación de archivos, la caducidad de instantáneas y las políticas de retención de datos en múltiples formatos de tabla desde un solo lugar.
El autoalojamiento de Amoro mantiene los metadatos del catálogo, las estadísticas de tablas y la actividad del optimizador en la infraestructura que tú controlas, libre de tarifas SaaS por tabla. La interfaz de usuario web incluida muestra los tamaños de las tablas, el progreso de la optimización, el historial de instantáneas y el acceso al terminal SQL, dando a los equipos de plataforma de datos una consola operativa que no existe en implementaciones puras de Iceberg o Paimon.
Funciones clave de Apache Amoro
Panel de control unificado de lakehouse
Explora catálogos, esquemas, tablas, instantáneas y particiones en formatos Iceberg, Mixed-Iceberg, Mixed-Hive y Paimon desde una única interfaz de usuario web sin escribir SQL.
Motor autooptimizable
Compacta continuamente archivos pequeños, fusiona eliminaciones y reescribe manifiestos en segundo plano para que las tablas de streaming y CDC se mantengan rápidas para las consultas sin trabajos de mantenimiento manuales.
Catálogo multiformato
Registra catálogos internos de Amoro o conéctate a catálogos existentes de Hive Metastore, AWS Glue, REST y Hadoop y gestiona cada formato de tabla compatible desde un único panel de control.
Contenedores de optimizador conectables
Ejecuta tareas de optimización en un contenedor local de forma predeterminada o escala a contenedores optimizadores externos de Flink, Spark o Kubernetes a medida que crecen los volúmenes de datos.
Terminal SQL integrado
Consulta e inspecciona tablas directamente desde el panel de control utilizando el terminal Spark local integrado, o conecta Kyuubi para un acceso SQL compartido de nivel de producción.
¿Por qué ejecutar Apache Amoro en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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