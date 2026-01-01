Apache CouchDB es una base de datos de documentos NoSQL de código abierto que almacena datos como documentos JSON y expone cada operación a través de una API HTTP/REST limpia. A diferencia de la mayoría de las bases de datos, CouchDB es multiprimaria por diseño — cada nodo acepta lecturas y escrituras, y los cambios fluyen entre nodos (e incluso clientes de navegador) a través de una replicación incremental que sobrevive a las particiones de red y a la conectividad intermitente.

Alojar CouchDB por tu cuenta en tu propio VPS te proporciona una base de datos de nivel de producción para aplicaciones móviles con prioridad sin conexión, despliegues en el borde y servicios web resilientes sin precios por documento ni límites gestionados por el proveedor. La consola web Fauxton incluida proporciona acceso administrativo completo para consultas, configuración de replicación, gestión de usuarios y edición de documentos de diseño.