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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Todo lo que puedes crear con Apache CouchDB

Apache CouchDB es una base de datos de documentos NoSQL de código abierto que almacena datos como documentos JSON y expone cada operación a través de una API HTTP/REST limpia. A diferencia de la mayoría de las bases de datos, CouchDB es multiprimaria por diseño — cada nodo acepta lecturas y escrituras, y los cambios fluyen entre nodos (e incluso clientes de navegador) a través de una replicación incremental que sobrevive a las particiones de red y a la conectividad intermitente.

Alojar CouchDB por tu cuenta en tu propio VPS te proporciona una base de datos de nivel de producción para aplicaciones móviles con prioridad sin conexión, despliegues en el borde y servicios web resilientes sin precios por documento ni límites gestionados por el proveedor. La consola web Fauxton incluida proporciona acceso administrativo completo para consultas, configuración de replicación, gestión de usuarios y edición de documentos de diseño.

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Funciones clave de Apache CouchDB

Replicación multi-primaria

Cada nodo acepta escrituras y sincroniza los cambios de forma incremental — perfecto para clústeres activo-activo, nodos perimetrales y sincronización móvil con PouchDB o Couchbase Lite.

API HTTP/JSON

Cada operación es una solicitud HTTP estándar que devuelve JSON, lo que hace que CouchDB sea utilizable desde cualquier lenguaje o entorno de ejecución sin un controlador nativo.

Interfaz de administración de Fauxton

Panel de control basado en navegador para navegar por bases de datos, ejecutar consultas Mango, editar documentos de diseño y configurar la replicación.

Mango Lenguaje de consulta

Sintaxis de consulta JSON estilo MongoDB con selectores e índices declarativos. No es necesario escribir vistas de JavaScript para búsquedas comunes.

Diseño solo de fallos

El almacenamiento B-tree de solo anexión significa que CouchDB sobrevive a una pérdida repentina de energía sin corrupción y se recupera instantáneamente al reiniciar.

¿Por qué ejecutar Apache CouchDB en Hostinger?

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