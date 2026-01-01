ClassicPress es una bifurcación de WordPress impulsada por la comunidad que conserva el familiar editor clásico TinyMCE, mientras elimina el editor de bloques Gutenberg y la sobrecarga de rendimiento que este introduce. Mantiene la compatibilidad con la mayoría de los temas y plugins de WordPress existentes, lo que lo convierte en una ruta de migración sencilla para sitios y desarrolladores que prefieren un comportamiento de CMS predecible y estable frente a los cambios constantes de interfaz.

Alojar ClassicPress por tu cuenta en tu VPS te da control total sobre la configuración de PHP, la optimización de la base de datos y la programación de actualizaciones, eliminando las restricciones del hosting de WordPress administrado mientras mantienes el ecosistema de WordPress que ya conoces.