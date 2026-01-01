Despliega Nextcloud con un solo clic.
Suite de productividad autoalojada con sincronización de archivos, edición colaborativa, calendario y videollamadas. Tus datos, tu infraestructura.
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Todo lo que puedes crear con Nextcloud
Nextcloud es una plataforma de productividad de código abierto completa que reemplaza a Google Workspace y Dropbox con sincronización de archivos, edición de documentos en tiempo real, calendario, contactos, videoconferencias y mucho más. Con clientes de escritorio y móviles para cada plataforma, se integra de forma fluida en los flujos de trabajo diarios mientras mantiene todos los datos en tu propio servidor.
Autoalojar Nextcloud en tu VPS elimina las tarifas de suscripción por usuario, elimina los límites de almacenamiento impuestos por los proveedores de la nube y te da control total sobre dónde residen los archivos y comunicaciones sensibles, algo fundamental para equipos con requisitos de cumplimiento o preocupaciones de privacidad.
Funciones clave de Nextcloud
Sincronización y uso compartido de archivos
Sincroniza archivos en todos tus dispositivos con aplicaciones de escritorio y móviles, y comparte con colegas o clientes usando enlaces protegidos con contraseña y con caducidad.
Edición colaborativa de documentos
Edita documentos, hojas de cálculo y presentaciones en tiempo real con la integración de OnlyOffice o Collabora: no se necesita una suscripción a Microsoft 365.
Calendario y contactos
Gestiona calendarios y contactos con soporte completo para CalDAV/CardDAV, sincronizándose de forma nativa con clientes de iOS, Android, macOS y Windows.
Videollamadas y Chat
Nextcloud Talk proporciona videollamadas cifradas de extremo a extremo y mensajería de equipo directamente dentro de tu instancia de Nextcloud, sin necesidad de un servicio de terceros.
Ecosistema de aplicaciones
Amplía la funcionalidad con más de 300 aplicaciones de la tienda de aplicaciones de Nextcloud, que cubren desde el correo electrónico hasta la gestión de proyectos y el cifrado de extremo a extremo.
¿Por qué ejecutar Nextcloud en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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El mejor hosting VPS con Docker
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Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.
Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualización de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.
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