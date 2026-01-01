Nextcloud es una plataforma de productividad de código abierto completa que reemplaza a Google Workspace y Dropbox con sincronización de archivos, edición de documentos en tiempo real, calendario, contactos, videoconferencias y mucho más. Con clientes de escritorio y móviles para cada plataforma, se integra de forma fluida en los flujos de trabajo diarios mientras mantiene todos los datos en tu propio servidor.

Autoalojar Nextcloud en tu VPS elimina las tarifas de suscripción por usuario, elimina los límites de almacenamiento impuestos por los proveedores de la nube y te da control total sobre dónde residen los archivos y comunicaciones sensibles, algo fundamental para equipos con requisitos de cumplimiento o preocupaciones de privacidad.