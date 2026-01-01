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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Todo lo que puedes crear con An Otter Wiki

Una Otter Wiki es una wiki ligera autoalojada que almacena todas las páginas en un repositorio Git y los datos de usuario en SQLite. No se requiere un servicio de base de datos separado. Escrita en Python con una interfaz Bootstrap limpia, admite la edición en Markdown, archivos adjuntos y un historial completo de revisiones de página respaldado por commits de Git.

El autoalojamiento en tu VPS mantiene todo el contenido de la wiki bajo tu control, con reglas de acceso detalladas que pueden restringir la lectura y edición solo a usuarios registrados o aprobados por el administrador. El diseño de contenedor único significa que no hay nada que aprovisionar más allá de un volumen con nombre y el propio contenedor.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de An Otter Wiki

Historial respaldado por Git

Cada edición de página es automáticamente un commit de Git, dándote un historial de revisiones completo que puedes navegar, comparar y revertir a través de la interfaz web.

Edición de Markdown

Escribe y edita páginas en Markdown con un editor de vista previa en vivo: sin formato propietario ni ningún tipo de bloqueo de texto enriquecido.

Control de acceso

Los permisos de lectura, escritura y adjuntos se configuran de forma independiente para visitantes anónimos, usuarios registrados y usuarios aprobados por el administrador.

Archivos adjuntos

Sube e incrusta imágenes y archivos directamente en las páginas wiki, almacenados junto al contenido de la página en el volumen de datos persistente.

Administración de usuarios

El registro integrado con confirmación de correo electrónico opcional y flujos de trabajo de aprobación del administrador proporcionan un control total sobre quién puede contribuir.

¿Por qué ejecutar An Otter Wiki en Hostinger?

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