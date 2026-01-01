Una Otter Wiki es una wiki ligera autoalojada que almacena todas las páginas en un repositorio Git y los datos de usuario en SQLite. No se requiere un servicio de base de datos separado. Escrita en Python con una interfaz Bootstrap limpia, admite la edición en Markdown, archivos adjuntos y un historial completo de revisiones de página respaldado por commits de Git.

El autoalojamiento en tu VPS mantiene todo el contenido de la wiki bajo tu control, con reglas de acceso detalladas que pueden restringir la lectura y edición solo a usuarios registrados o aprobados por el administrador. El diseño de contenedor único significa que no hay nada que aprovisionar más allá de un volumen con nombre y el propio contenedor.