Woodpecker CI es una bifurcación comunitaria ligera de Drone CI que proporciona una plataforma sencilla de integración y entrega continuas. Las pipelines se definen como archivos YAML sencillos en tus repositorios, y Woodpecker las ejecuta automáticamente en eventos de push, pull request o tag a través de una integración OAuth de GitHub.

Alojar Woodpecker CI en un VPS te da control total sobre tu infraestructura de compilación sin facturación por minuto ni límites de puestos. Nota: antes de desplegar, crea una aplicación OAuth de GitHub con la URL de callback configurada a la URL de tu instancia de Woodpecker, luego proporciona el ID de cliente y el Secreto durante el proceso de configuración.