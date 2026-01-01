Hasta un 69% de descuento en ONLYOFFICE Docs

Despliega ONLYOFFICE Docs con un solo clic.

Suite ofimática en línea autohospedada con edición colaborativa en tiempo real de archivos de Word, Excel y PowerPoint en tu navegador.

Lanza tu aplicación al instante
Backups automáticos semanales gratis
VPS administrado con IA
10,99/mes
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Garantía de reembolso de 30 días
Despliega ONLYOFFICE Docs con un solo clic.

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-69%
KVM 4
35,99
10,99/mes
Elegir plan
Se renueva a 27,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB de RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-66%
KVM 8
64,99
21,99/mes
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Se renueva a 49,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB de RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
35,99
10,99/mes
Elegir plan
Se renueva a 27,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB de RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-66%
KVM 8
64,99
21,99/mes
Elegir plan
Se renueva a 49,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB de RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda

Todo lo que necesitas y más con tu plan

Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis durante 1 año
Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis durante 1 año

Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Todo lo que puedes crear con ONLYOFFICE Docs

ONLYOFFICE Docs (Document Server) es una suite ofimática en línea de código abierto que permite la edición colaborativa basada en navegador de DOCX, XLSX, PPTX, ODT, ODS, ODP, PDF y otros formatos en tu propio servidor. Ofrece compatibilidad perfecta con el formato de Microsoft Office, lo que la convierte en un reemplazo ideal para las herramientas de oficina en la nube sin exponer tus documentos a servicios de terceros.

El autoalojamiento de ONLYOFFICE Docs prioriza la privacidad de los documentos — los archivos nunca abandonan tu infraestructura. Se integra con Nextcloud, ownCloud, Seafile y docenas de otras plataformas a través de conectores oficiales, y utiliza la seguridad de tokens JWT para proteger el acceso a la API. La Community Edition admite hasta 20 conexiones de edición simultáneas sin coste.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de ONLYOFFICE Docs

Colaboración en tiempo real

Varios usuarios pueden coeditar documentos, hojas de cálculo y presentaciones simultáneamente con seguimiento de cursor en tiempo real, comentarios y control de cambios.

Compatibilidad con MS Office

Abrir, editar y guardar archivos DOCX, XLSX y PPTX con alta fidelidad: sin artefactos de conversión de formato ni cambios de diseño.

Soporte multi-formato

Compatible con DOCX, ODT, XLSX, ODS, PPTX, ODP, CSV, PDF y más en los editores de documentos, hojas de cálculo y presentaciones.

Seguridad de la API JWT

La validación de JSON Web Token protege cada solicitud de API, garantizando que solo las integraciones y usuarios autorizados puedan acceder al servidor de documentos.

Integración de Nextcloud y Seafile

Los conectores oficiales para Nextcloud, ownCloud, Seafile y más de 40 plataformas adicionales convierten ONLYOFFICE Docs en un backend de edición colaborativa integrable.

Editor de PDF y Formularios

Editar PDF y crear formularios PDF rellenables directamente en el navegador sin software o plugins adicionales.

¿Por qué ejecutar ONLYOFFICE Docs en Hostinger?

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Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

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Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Ubicación de servidor recomendada:

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Lanzamiento local. Crecimiento global.

Elige un servidor cercano a tu público para mejorar la velocidad de carga. Contamos con centros de datos en Norteamérica, Europa, Asia y Sudamérica.
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