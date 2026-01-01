AFFiNE es un "KnowledgeOS" de código abierto que elimina las barreras entre la documentación, la colaboración visual y la organización de datos. Los usuarios pueden escribir documentos estructurados, dibujar en pizarras infinitas y mantener bases de datos organizadas, todo dentro del mismo espacio de trabajo, sin cambiar entre herramientas separadas para cada tarea.

Construido con una arquitectura con prioridad local y centrada en la privacidad, AFFiNE mantiene tu conocimiento en una infraestructura que tú controlas. La asistencia de IA está integrada en todo el proceso, ayudando con la escritura, el dibujo y la planificación en todos los tipos de contenido. Esta implementación incluye PostgreSQL con la extensión pgvector para búsqueda avanzada, Redis para funciones en tiempo real y migración de bases de datos automatizada para actualizaciones fiables.