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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Todo lo que puedes crear con AFFiNE

AFFiNE es un "KnowledgeOS" de código abierto que elimina las barreras entre la documentación, la colaboración visual y la organización de datos. Los usuarios pueden escribir documentos estructurados, dibujar en pizarras infinitas y mantener bases de datos organizadas, todo dentro del mismo espacio de trabajo, sin cambiar entre herramientas separadas para cada tarea.

Construido con una arquitectura con prioridad local y centrada en la privacidad, AFFiNE mantiene tu conocimiento en una infraestructura que tú controlas. La asistencia de IA está integrada en todo el proceso, ayudando con la escritura, el dibujo y la planificación en todos los tipos de contenido. Esta implementación incluye PostgreSQL con la extensión pgvector para búsqueda avanzada, Redis para funciones en tiempo real y migración de bases de datos automatizada para actualizaciones fiables.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de AFFiNE

Espacio de trabajo unificado

Combina documentos, pizarras y bases de datos en una sola plataforma para que puedas moverte entre escribir, dibujar y organizar datos sin cambiar de contexto entre distintas aplicaciones.

Pizarras blancas de lienzo infinito

Las pizarras de forma libre con herramientas de dibujo, diagramación y notas adhesivas proporcionan a los equipos un espacio visual para la lluvia de ideas y el trabajo de diseño junto con documentos estructurados.

Asistencia con IA

La IA está integrada en todos los tipos de contenido para ayudar con la escritura, el resumen y la generación de contenido, reduciendo la sobrecarga de producir artefactos de conocimiento de alta calidad.

Bases de datos estructuradas

Organizar la información en vistas de base de datos personalizables con capacidades de filtrado y consulta, reemplazando la necesidad de herramientas de hoja de cálculo separadas dentro del mismo espacio de trabajo.

Colaboración en tiempo real

La sincronización sin conflictos permite a varios miembros del equipo editar documentos y pizarras simultáneamente, y los cambios se reflejan al instante en todos los dispositivos conectados.

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