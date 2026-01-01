AppFlowy es una plataforma de productividad de código abierto creada como una alternativa a Notion que respeta la privacidad, combinando un editor flexible basado en bloques, vistas de base de datos y asistencia de escritura con IA en un único espacio de trabajo colaborativo. Desarrollada con Flutter y Rust, ofrece un rendimiento nativo en escritorio, móvil y web, manteniendo todos los datos bajo tu control.

Autoalojar AppFlowy elimina las tarifas de suscripción por usuario, elimina el acceso de terceros a documentos sensibles y proporciona espacios de trabajo y usuarios ilimitados a un coste de infraestructura fijo. Esta plantilla despliega la pila completa de AppFlowy Cloud: cliente web, backend de API, autenticación, almacenamiento de objetos y base de datos, lista para conexiones desde las aplicaciones nativas de escritorio y móvil de AppFlowy.