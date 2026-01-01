Implementa AppFlowy con un solo clic.
Espacio de trabajo de código abierto centrado en la privacidad que combina notas, wikis, bases de datos y gestión de proyectos como alternativa a Notion.
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Todo lo que puedes crear con AppFlowy
AppFlowy es una plataforma de productividad de código abierto creada como una alternativa a Notion que respeta la privacidad, combinando un editor flexible basado en bloques, vistas de base de datos y asistencia de escritura con IA en un único espacio de trabajo colaborativo. Desarrollada con Flutter y Rust, ofrece un rendimiento nativo en escritorio, móvil y web, manteniendo todos los datos bajo tu control.
Autoalojar AppFlowy elimina las tarifas de suscripción por usuario, elimina el acceso de terceros a documentos sensibles y proporciona espacios de trabajo y usuarios ilimitados a un coste de infraestructura fijo. Esta plantilla despliega la pila completa de AppFlowy Cloud: cliente web, backend de API, autenticación, almacenamiento de objetos y base de datos, lista para conexiones desde las aplicaciones nativas de escritorio y móvil de AppFlowy.
Funciones clave de AppFlowy
Editor basado en bloques
Crea documentos enriquecidos con texto, imágenes, incrustaciones y contenido multimedia usando un editor de bloques intuitivo que funciona de forma consistente en escritorio, móvil y web sin brechas de funciones entre plataformas.
Vistas de Base de datos flexibles
Ver y gestionar los mismos datos como una tabla, un tablero Kanban, un calendario o una galería, ofreciendo a los diferentes miembros del equipo el diseño que se adapte a su flujo de trabajo sin duplicar información.
Asistencia de redacción con IA
Genera, resume y refina contenido directamente en los documentos utilizando funciones de IA integradas que se conectan a un proveedor externo (como OpenAI o Azure OpenAI) configuradas mediante clave API. Los datos son procesados por ese proveedor.
Colaboración en tiempo real
Trabaja simultáneamente con tus compañeros de equipo utilizando sincronización sin conflictos, para que varias personas puedan editar el mismo documento sin sobrescribir los cambios de los demás.
Propiedad completa de los datos
Todos los documentos, bases de datos y archivos adjuntos se almacenan en tu propia infraestructura sin dependencia de proveedor, garantizando el cumplimiento de las normativas de datos y un control total sobre la retención.
¿Por qué ejecutar AppFlowy en Hostinger?
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Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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