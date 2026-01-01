Hasta un 69% de descuento en AppFlowy

Implementa AppFlowy con un solo clic.

Espacio de trabajo de código abierto centrado en la privacidad que combina notas, wikis, bases de datos y gestión de proyectos como alternativa a Notion.

Lanza tu aplicación al instante
Backups automáticos semanales gratis
VPS administrado con IA
5,49  € /mes
Elegir plan
Garantía de reembolso de 30 días
Implementa AppFlowy con un solo clic.

Elige un plan VPS para AppFlowy

-69%
KVM 1
17,99  €
5,49  € /mes
Elegir plan
Obtén 24 meses por 131,76 € (valorado en 431,76 €). Se renueva por 11,99 €/mes.
1 núcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-64%
KVM 2
21,99  €
7,99  € /mes
Elegir plan
Obtén 24 meses por 191,76 € (valorado en 527,76 €). Se renueva por 14,99 €/mes.
2 núcleos de vCPU
8 GB de RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
35,99  €
10,99  € /mes
Elegir plan
Obtén 24 meses por 263,76 € (valorado en 863,76 €). Se renueva por 27,99 €/mes.
4 núcleos de vCPU
16 GB de RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-66%
KVM 8
64,99  €
21,99  € /mes
Elegir plan
Obtén 24 meses por 527,76 € (valorado en 1.559,76 €). Se renueva por 49,99 €/mes.
8 núcleos de vCPU
32 GB de RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda
-69%
KVM 1
17,99  €
5,49  € /mes
Elegir plan
Obtén 24 meses por 131,76 € (valorado en 431,76 €). Se renueva por 11,99 €/mes.
1 núcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-64%
KVM 2
21,99  €
7,99  € /mes
Elegir plan
Obtén 24 meses por 191,76 € (valorado en 527,76 €). Se renueva por 14,99 €/mes.
2 núcleos de vCPU
8 GB de RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
35,99  €
10,99  € /mes
Elegir plan
Obtén 24 meses por 263,76 € (valorado en 863,76 €). Se renueva por 27,99 €/mes.
4 núcleos de vCPU
16 GB de RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-66%
KVM 8
64,99  €
21,99  € /mes
Elegir plan
Obtén 24 meses por 527,76 € (valorado en 1.559,76 €). Se renueva por 49,99 €/mes.
8 núcleos de vCPU
32 GB de RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda

Todo lo que necesitas y más con tu plan

Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis durante 1 año
Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis durante 1 año

Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Todo lo que puedes crear con AppFlowy

AppFlowy es una plataforma de productividad de código abierto creada como una alternativa a Notion que respeta la privacidad, combinando un editor flexible basado en bloques, vistas de base de datos y asistencia de escritura con IA en un único espacio de trabajo colaborativo. Desarrollada con Flutter y Rust, ofrece un rendimiento nativo en escritorio, móvil y web, manteniendo todos los datos bajo tu control.

Autoalojar AppFlowy elimina las tarifas de suscripción por usuario, elimina el acceso de terceros a documentos sensibles y proporciona espacios de trabajo y usuarios ilimitados a un coste de infraestructura fijo. Esta plantilla despliega la pila completa de AppFlowy Cloud: cliente web, backend de API, autenticación, almacenamiento de objetos y base de datos, lista para conexiones desde las aplicaciones nativas de escritorio y móvil de AppFlowy.

Empezar
Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de AppFlowy

Editor basado en bloques

Crea documentos enriquecidos con texto, imágenes, incrustaciones y contenido multimedia usando un editor de bloques intuitivo que funciona de forma consistente en escritorio, móvil y web sin brechas de funciones entre plataformas.

Vistas de Base de datos flexibles

Ver y gestionar los mismos datos como una tabla, un tablero Kanban, un calendario o una galería, ofreciendo a los diferentes miembros del equipo el diseño que se adapte a su flujo de trabajo sin duplicar información.

Asistencia de redacción con IA

Genera, resume y refina contenido directamente en los documentos utilizando funciones de IA integradas que se conectan a un proveedor externo (como OpenAI o Azure OpenAI) configuradas mediante clave API. Los datos son procesados por ese proveedor.

Colaboración en tiempo real

Trabaja simultáneamente con tus compañeros de equipo utilizando sincronización sin conflictos, para que varias personas puedan editar el mismo documento sin sobrescribir los cambios de los demás.

Propiedad completa de los datos

Todos los documentos, bases de datos y archivos adjuntos se almacenan en tu propia infraestructura sin dependencia de proveedor, garantizando el cumplimiento de las normativas de datos y un control total sobre la retención.

¿Por qué ejecutar AppFlowy en Hostinger?

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Ubicación de servidor recomendada:

Comprobando...

Lanzamiento local. Crecimiento global.

Elige un servidor cercano a tu público para mejorar la velocidad de carga. Contamos con centros de datos en Norteamérica, Europa, Asia y Sudamérica.
Empezar
Lanzamiento local. Crecimiento global.

El mejor hosting VPS con Docker

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

¡Estoy increíblemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfección. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte técnico ha sido rápido, competente y realmente servicial.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Todo va perfecto con Hostinger, el chatbot con IA y la asistencia humana se complementan de maravilla. El VPS es increíble, siempre estable. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Enhorabuena! 🚀

Noel
Noel

¡Por fin un proveedor de hosting VPS que lo hace bien! Tiene buenos precios, un panel de control excelente que respeta el tiempo de los usuarios, backups impecables, un buen soporte y es totalmente estable.

Omkar
Omkar

Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.

Sylvain
Sylvain

Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualización de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.

Herriman
Herriman

El VPS de Hostinger es increíble. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae ni falla.

Martin K
Martin K

La empresa va muy bien, estoy muy conforme con los servicios que uso. No es tan cara como otras y tiene planes y VPS realmente buenos.

Garantía de reembolso de 30 días

Pruébalo sin riesgos con nuestra garantía de reembolso de 30 días. Puedes consultar nuestra Política de reembolsos para saber más.

Empezar

Explora más aplicaciones para implementar

WireGuard Easy

WireGuard Easy

WireGuard Easy es una interfaz de gestión de VPN basada en web para WireGuard

Desplegar
2FAuth

2FAuth

Gestor de códigos de autenticación de dos factores autohospedado para web y móvil

Desplegar
Actual Budget

Actual Budget

Aplicación de finanzas personales centrada en la privacidad con presupuesto por sobres

Desplegar
Ver todas las apps

Nos importa tu privacidad

Este sitio web usa cookies necesarias para que el sitio web funcione correctamente y para obtener información sobre cómo interactúas con él, así como para fines de marketing. Al aceptar, aceptas almacenar cookies en tu dispositivo para la orientación, personalización y análisis de anuncios, como se describe en nuestra Política de cookies.